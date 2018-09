Đang khám xét nhà Bí thư Đảng uỷ các khu công nghiệp Đà Nẵng

Đoàn công tác gồm 4 cán bộ Bộ Công an, đã đến gặp người nhà ông Bằng tại địa chỉ K37/27 Hải Hồ, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.



Vào thời điểm này chỉ có 2 con của ông Bằng mới đi học về. Người nhà cũng đã có mặt khi công an đến và mở cửa mời lực lượng chức năng vào.

Ông Đào Tấn Bằng sinh năm 1975, công tác tại Văn phòng UBND TP, giữ chức Phó phòng quản lý đầu tư, Phó phòng quản lý đô thị, Phó chánh Văn phòng UBND TP trước khi làm Bí thư Quận uỷ Ngũ Hành Sơn, Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng.

Sau đó, ông Bằng về làm Bí thư Đảng uỷ các Khu công nghiệp TP. Tháng 2/2018, ông Bằng bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong tham mưu Thành uỷ chỉ định thầu 3 công trình trụ sở làm việc cơ quan khối Đảng không đúng quy định Luật đấu thầu, khi còn làm ở UBND TP đã tham mưu lãnh đạo TP ban hành các văn bản không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Nhiều PV có mặt tại nhà Bí thư Đảng uỷ các khu công nghiệp TP.Đà Nẵng theo dõi vụ việc.





Nhà Bí thư Đảng uỷ các khu công nghiệp TP.Đà Nẵng.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân tại Đà Nẵng sau:

1. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm:

(1) Đào Tấn Bằng, sinh năm 1975, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

(2) Nguyễn Viết Vĩnh, sinh năm 1978, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

2. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm:

(1) Nguyễn Văn Cán, sinh năm 1954, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng;

(2) Phan Xuân Ít, sinh năm 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.