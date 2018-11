Con trai nguyên chủ tịch huyện tham gia đánh nữ nhân viên hàng không

Sáng ngày 25-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận Lê Trung Dũng (ngụ địa bàn) là 1 trong 3 người tham gia đánh nữ nhân viên hàng không tại Cảng hàng không (CHK) Thọ Xuân. Dũng là con trai của nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân.

Dũng là con trai của ông Lê Văn Biền, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã nghỉ hưu từ năm 2015. "Anh này thuộc diện chơi bời lêu lổng, có trong danh sách theo dõi nghiện ma túy của địa phương. Trước đây, Dũng có lái xe tải thuê, giờ không rõ làm gì" - vị công an này thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, chị L.T.G., nữ nhân viên hãng hàng không Vietjet Air, cũng đã lên tiếng xác nhận vụ việc mình chính là người bị tát, đạp ngã tại sân bay Thọ Xuân. Chị G. cho biết lý do chị bị hành hung đúng như phản ánh, khi đó nhóm này có nhờ chị đứng chụp chung nhưng do quá bận chị đã từ chối và bất ngờ bị đánh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sự việc được xác định xảy ra tại sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nữ nhân viên bị đánh làm việc cho hãng hàng không Vietjet Air, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 23-11.

Công an đã vào cuộc và xác minh nhóm thanh niên đánh người là Phạm Hữu An (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (ngụ xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) và Lê Trung Dũng (ngụ thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).





Hình ảnh nữ nhân viên hàng không bị tát, đạp ngã tại CHK Thọ Xuân (Thanh Hóa) - ảnh cắt từ clip

Vào thời điểm trên, nhóm này tới sân bay Thọ Xuân tiễn người quen là Lê Sỹ Mạnh đi chuyến bay VN1271, dự kiến cất cánh lúc 15 giờ 5 phút cùng ngày. Khi hành khách Mạnh đã hoàn tất thủ tục check-in, nhóm này đã nhờ nhân viên hãng hàng không Vietjet Air là chị L.T.G. chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi. Sau đó nhóm người này tiếp tục đề nghị nhân viên G. chụp ảnh chung với mình nhưng chị này từ chối do đang làm việc.

Do không được đáp ứng yêu cầu, các đối tượng An, Nhị, Dũng đã to tiếng chửi bới, hành hung nữ nhân viên G.. Phạm Hữu An đã lao tới đánh vào đầu và tát vào mặt nhân viên G., đối tượng Nhị đã dùng tay tát vào mặt nhân viên G., cùng lúc đó bà Lê Thị Hiền, là đại diện Vietjet Air chứng kiến sự việc trên, ra can ngăn thì bị nhóm này tát vào mặt, đạp vào bụng. Những hình ảnh trên được một người quay video clip và đưa lên mạng xã hội.

Chiều ngày 24-11, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hoá, Công an tỉnh Thanh Hoá, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, có biện pháp thích đáng đối với những đối tượng có hành vi côn đồ trong vụ việc nêu trên. Đồng thời, có các biện pháp tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại CHK Thọ Xuân đảm bảo tốt an ninh trật tự, an ninh hàng không, ứng phó xử lý kịp thời các tình huống tương tự.

Được biết, trong ngay hôm nay 25-11, Cục Hàng không Việt Nam sẽ có văn bản cấm bay 1 năm đối với 3 thanh niên có hành vi côn đồ nói trên.