Con rể sát hại mẹ vợ, ném thi thể xuống bể nước: Lời khai lạnh gáy của hung thủ

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn với với vợ và mẹ vợ nên Vũ Đức Bộ dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người bà Hợi, sau đó, kéo thi thể mẹ vợ ra đẩy vào trong bể nước.

Thông tin mới nhất vụ con rể sát hại mẹ vợ, ném thi thể xuống bể nước phi tang ở Thái Bình, sáng 21/11, Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về diễn biến vụ án trên.



Theo đó, khoảng 21h ngày 20/11/2019, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo của Công an xã Thụy Lương (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi, sinh năm 1971, trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương chết trong bể nước mưa ở sau nhà; trên mặt bể nước có vết máu.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thụy đã tiến hành xác minh, điều tra. Qua tài liệu điều tra, xác minh thấy Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, Thái Thụy (là con rể bà Hợi) có mâu thuẫn, đã có lần đe dọa giết mẹ vợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đã tiến hành triệu tập Vũ Đức Bộ để đấu tranh.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy ban đầu Bộ khai nhận, do mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ nên khoảng 6 giờ ngày 20/11/2019, Vũ Đức Bộ dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người bà Hợi. Sau khi xác định bà Hợi đã chết, Bộ kéo bà Hợi ra cạnh bể nước và đẩy vào trong bể nước.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Vũ Đức Bộ là đối tượng nghiện ma túy và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; củng cố hồ sơ để ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Bộ về tội “Giết người”.

Hiện vụ con rể sát hại mẹ vợ rồi phi tang trong bể nước đang được điều tra, làm rõ.