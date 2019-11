Hỗn chiến trong quán karaoke, Việt kiều Mỹ bị đánh vào đầu tử vong

Ngày 19/11, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM điều tra truy xét vụ hỗn chiến xảy ra tại quán karaoke Hoa Khế khiến một Việt kiều Mỹ tử vong.

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 16/11, ông Nguyễn Minh Quân (SN 1962, quốc tịch Mỹ) cùng nhóm bạn (khoảng 8 người) tới quán karaoke Hoa Khế tại ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn để ăn uống ca hát. Lúc này, trong quán cũng có nhóm khoảng 10 người đang ăn uống ca hát.

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó.



Trong quá trình vui chơi, 2 nhóm này xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng. Sau đó, 2 bên cầm chai bia lao vào hỗn chiến. Hậu quả ông Quân bị 1 đối tượng đánh vào đầu gục tại chỗ. Gây án xong, các đối tượng tẩu thoát. Ông Quân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh, điều tra truy xét các đối tượng gây án.

Được biết, ông Quân qua Mỹ sống cùng gia đình từ nhỏ và mới về Việt Nam thăm quê.