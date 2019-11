Thứ trưởng Bộ GĐ-ĐT Lê Hải An ngã lầu tử vong: Sao chuyển Bộ CA điều tra?

Chiều ngày 20/11, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, nguyên nhân tử vong của Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An sẽ do Bộ Công an điều tra, cung cấp thông tin. Thẩm quyền của Công an quận Hai Bà Trưng chỉ làm điều tra ban đầu. Sự việc Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An ngã từ tầng cao trụ sở Bộ và qua đời vào sáng ngày 17/10, vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương bởi Thứ trưởng Bộ GDĐT được đánh là người trí tuệ, tình cảm, thông minh. Mới giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GDĐT được gần một năm nhưng ông Lê Hải An đã chứng minh được năng lực lãnh đạo điều hành khi phụ trách giáo dục đại học vốn kèm theo trách nhiệm rất nặng nề nhưng với kinh nghiệm giáo dục đại học nên Thứ trưởng nắm bắt và nhập cuộc rất nhanh. Khi đang giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GDĐT, Thứ trưởng An không may gặp nạn qua đời. Dù ngay khi xảy ra sự việc, Bộ GDĐT đã phát đi thông tin báo chí cho biết, Thứ trưởng Lê Hải An qua đời do tai nạn vào sáng 17/10. Nhưng sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An, trong đó đưa ra nhiều nhận định, suy đoán không có căn cứ, khiến thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thứ trưởng An bị "tam sao thất bản", nhiều người tiếp nhận những thông tin không kiểm chứng trên đã có những cách hiểu không đúng về sự việc. Trước đó, thông cáo báo chí phát đi từ Bộ GD&ĐT cho biết ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng GD&ĐT, qua đời lúc 7h10 ngày 17/10. Ông Lê Hải An (48 tuổi), nguyên quán tại Xuân Đan (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), là Thứ trưởng GD&ĐT từ tháng 11/2018. Ông tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí - ĐH Heriot - Watt (Vương quốc Anh). Năm 2004, ông về giảng dạy bộ môn Địa vật lý của ĐH Mỏ - Địa chất. Năm 2008, ông An là Trưởng khoa Dầu khí của trường. Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh Phó giáo sư và là Phó hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất từ năm 2011-2014. Từ năm 2014, ông Lê Hải An là Bí thư, Hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội. >>> Xem thêm video: Nguyên nhân Thứ trưởng lê Hải An đột ngột qua đời.

