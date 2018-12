Con rể giết mẹ vợ dưới ruộng rau vì tưởng 'ma nhập'

Ngày 29/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an thị xã Ba Đồn vừa phối hợp điều tra, làm rõ vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

Nguyễn Văn Quang tại cơ quan công an.

Nạn nhân là bà Lê Thị Hồng N. (56 tuổi, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn), nghi phạm là con rể của bà, tên Nguyễn Văn Quang (37 tuổi, cùng địa phương) .



Theo thông tin ban đầu, sáng 27-12 người dân phát hiện thi thể bà N. dưới ruộng rau muống trước sân nhà. Công an sau đó xuống hiện trường điều tra. Dấu vết trên thân thể nạn nhân cho thấy có dấu hiệu tội phạm.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Quang liên quan nên mời làm việc. Quang khai khoảng 3 giờ sáng 27-12, Quang dậy khỏi phòng rồi đi ra phía sân nhà, lúc đó thấy mẹ vợ là bà Lê Thị Hồng N. đi bộ từ sân nhà ra cổng.

Quang nghĩ mẹ bị "ma nhập" nên xông vào đẩy bà N. ngã xuống ruộng rau muống, khống chế, nhét bùn vào miệng...