Lời nói của người cha lúc say rượu khiến bé 3 tuổi chết thảm

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 4/5/2021, người dân thôn Bản Pấy (xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) nháo nhác trước thông tin cháu Vàng Seo M. (3 tuổi), con trai của vợ chồng anh Vàng Seo Chà bỗng dưng mất tích đầy bí ẩn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo thông tin từ gia đình, chiều cùng ngày, cháu M. được anh trai là Vàng Seo Vềnh (SN 2001) dắt ra khu vực trường mầm non gần nhà để chơi. Do mải dùng điện thoại, tới lúc quay ra thì Vềnh đã không thấy em đâu cả. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trong số những người thân của cháu M. Vềnh chính là người tỏ ra đau đớn và sốt sắng nhất. Vềnh cho rằng, chính mình là người có lỗi khiến cháu M. bị mất tích. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bất chấp đêm tối, Vềnh cùng mọi người tỏa ra mọi ngã đường để tìm kiếm M. Khi mọi nỗ lực đang rơi vào bế tắc, thì khoảng 23h cùng ngày, mọi người như chết lặng khi nhìn thấy Vềnh vừa đi, vừa khóc, bế xác em trai trở về nhà. Trên khắp người cháu M. lấm lem bùn đất. Khi gia đình gặng hỏi, Vềnh nói tìm thấy em nằm tử vong ở rãnh nước trong rừng vầu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhìn thi thể cậu con trai bé bỏng nằm bất động trên tấm phản, đặt giữa nhà, vợ chồng anh Chà không kìm được những giọt nước mắt xót xa. Tuy nhiên, sau đó nhận thấy cái chết của cháu M. có rất nhiều điểm bất thường nên gia đình đã trình báo cơ quan công an. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác đinh, cháu M. tử vong trong khoảng thời gian từ 16- 18h ngày 4/5 do ngạt cơ học, có dị vật ở khí quản, nghi vấn án mạng. Vụ án đang trong quá trình điều tra, thì bất ngờ Vàng Seo Vềnh rời đi khỏi địa phương, không có lý do. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình xác minh được biết, Vềnh và cháu M. là anh em cùng cha, khác mẹ. Giữa anh Chà và Vềnh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã liên quan tới việc phân chia tài sản. Nhận định Vềnh là nghi can số 1 liên quan tới cái chết của cháu M, Công an huyện Bắc Hà đã khẩn trương huy động lực lượng truy bắt. Chiều 7/5, trong quá trình lẩn trốn tại địa phận xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, Vềnh đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Vềnh khai, biết Vềnh có nguyện vọng ra ở riêng, anh Chà hứa sẽ chia đất cho. Tuy nhiên, khi say rượu, anh Chà lại chỉ nhắc tới việc chia đất cho cháu M. Khoảng 15h ngày 4/5, khi bố đẻ và mẹ kế đi làm dặn Vềnh ở nhà trông em, đối tượng đã nảy ý định sát hại em trai. Vềnh dắt em xuống trường mầm non gần nhà chơi gần 10 phút thì đưa xuống khu rừng vầu. Tại đây, đối tượng đã xuống tay sát hại em trai rồi vùi lấp xuống hố đất. (Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Vàng Seo Vềnh đến hiện trường vụ án) Gây án xong, Vềnh trở về nhà rồi tạo dựng nên màn kịch gần như hoàn hảo để nhằm che mắt mọi người. Khoảng 20h cùng ngày, sợ thi thể em trai bị phát hiện, Vềnh đến hiện trường bới đất lấy xác em trai rồi bế đi nơi khác phi tang. Tuy vậy, trong lúc di chuyển, Vềnh bất ngờ gặp một người dân địa phương nên kế hoạch bị đổ vỡ. Đối tượng nhanh chóng chuyển hướng bảo vừa phát hiện ra thi thể em trai, đang mang về nhà. Với hành vi phạm tội vô cùng tàn độc của mình đối tượng đã phải trả giá trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

