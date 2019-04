Chủ tịch phường Dịch Vọng Hậu có “trảm” được chợ tạm, không phép?

chợ tạm, không phép đang gây bức xúc cho người dân sinh sống trên địa bàn. Tình trạng hàng trăm người từ khắp nơi tụ tập đến phố Trần Quốc Vượng (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) lấn chiếm vỉa hè lòng đường, biến nơi đây thànhđang gây bức xúc cho người dân sinh sống trên địa bàn.



Những người buôn bán hoạt động gây ồn ào, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự từ nhiều tháng qua (khung giờ khoảng 2h đến 8h sáng mỗi ngày), tuy nhiên người dân lại thấy UBND phường Dịch Vọng Hậu chỉ “rục rịch” xử lý nên họ tỏ ra thất vọng, đành phải cầu cứu tới báo chí.

Những người buôn bán để hàng hóa trên vỉa hè và phần 2m đất, trong khi đó xe cộ dựng ngang dọc dưới lòng đường Trần Quốc Vượng. Đáng chú ý, dù buôn bán ở chợ tạm, không phép những tiểu thương này vẫn được cung cấp cả điện chiếu sáng. Biển "khu vực cấm họp chợ" cắm xuống để cho có?

Tại buổi làm việc với PV chiều ngày 9/4, ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu thừa nhận, tình trạng hàng trăm người tụ tập họp “chợ cóc”, chợ tạm không phép trên phố Trần Quốc Vượng diễn ra từ sau khi quận Cầu Giấy đóng cửa chợ tạm nông sản. Tất cả những tiểu thương ở đấy không có điểm tiêu thụ và do họ có “mối quen” nên họ cứ thế ra chỗ đường Trần Quốc Vượng ngồi.

Quận có văn bản giới thiệu họ lên chợ Mai Dịch, Từ Liêm, Phùng Khoang…nhưng những tiểu thương do quen địa điểm không muốn rời đi.

Theo lời ông Thắng, đường Trần Quốc Vượng nằm giữa hai dự án và hai dự án này để chừa 2m đất đất nông nghiệp nông nghiệp trống, hợp tác xã sau đó giao cho người dân. “Người dân lấy cớ được giao nên cứ ra đó ngồi, thuê đất đấy”, - ông Thắng nói.

Ngay sau đó, ông Thắng “tiết lộ”, 2m đất trống là chủ trương của UBND quận để sau này mở rộng đường Trần Quốc Vượng, nhưng quá trình duyệt chủ trương, làm dự án còn rất lâu, phường đã có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Nếu nói như ông Thắng ở trên, một phần phải chăng do chủ trương mở rộng đường Trần Quốc Vượng của quận Cầu Giấy thực hiện quá chậm trễ, nên mới khiến phường Dịch Vọng Hậu mất nhiều thời gian trong việc xử lý chợ tạm, không phép này?

“Sau Tết, phường đã xây dựng kế hoạch rồi ra quân giải tỏa, nhưng cứ rút quân họ lại ra ngồi. Chúng tôi làm cả tuần liền, Công an quận, phường rào cả hàng rào sắt nhưng khi bị rào ở đây họ lại tràn ra phía đường Phạm Hùng”, ông Thắng nói.

Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu khẳng định, xe công vụ của Công an phường đến phố Trần Quốc Vượng để "làm việc, chứ không trông cho bà con buôn bán".

Vị Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu không quên than thở, do lực lượng cán bộ “mỏng” dù đã làm rất “quyết tâm”. Ngoài ra, do Công an còn phải ra các điểm nóng giao thông trên địa bàn vào sáng sớm để hướng dẫn phân luồng, còn cán bộ UBND phường thì phải về phường làm việc nên không thể chốt liên tục ở chợ tạm, không phép trên phố Trần Quốc Vượng.

Nói thêm về thông tin người dân phản ánh có dấu hiệu thu tiền “bảo kê” từ 130 nghìn đồng - 180 nghìn đồng/ngày của những người buôn bán tại chợ tạm, không phép Trần Quốc Vượng, ông Thắng khẳng định: “Công an và UBND phường không thu một đồng nào ở đấy, không ai thu tiền. Tôi đã giao cho Công an xác minh, 2h sáng tôi gọi anh em ra rình nhưng không có trường hợp thu tiền. Nếu như báo chí chụp ảnh được trường hợp nào thu tiền cung cấp cho tôi để tôi giao cho Công an xử lý ngay”.

Cuối cùng vị Chủ tịch phường không quên nhấn mạnh, trong tuần này phường có thể sẽ làm hàng rào dọc trên vỉa hè Trần Quốc Vượng, tiếp tục tuyên truyền và xử lý dứt điểm hoạt động chợ tạm, không phép trên con phố này.

Những hình ảnh phóng viên mới ghi nhận vào khoảng 5h30 sáng 10/4 trên phố Trần Quốc Vượng: Cảnh tụ họp ở chợ tạm, không phép vẫn diễn ra nhộn nhịp. Các sạp hàng dựng bày bán trên phần đất chừa ra 2m mà vị Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu nói. Vỉe hè lòng đường phố Trần Quốc Vượng bị chiếm dụng, gây cản trở giao thông. Liệu vị Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu có "quyết tâm" xóa xổ được chợ tạm, không phép này hay không? Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin. sẽ tiếp tục thông tin.