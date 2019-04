Cận cảnh chợ tạm, không phép “mọc” ngang nhiên ở quận Cầu Giấy

Những người buôn bán thường tụ tập đến chợ không phép trên phố Trần Quốc Vượng (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) từ khoảng 2h đến 8h sáng mỗi ngày. Cách nút giao đường Phạm Hùng - Trần Quốc Vượng khoảng 10m bắt đầu xuất hiện cảnh tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ. Ông Mạc Đình Thắng - Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết: “Trước Tết Nguyên đán 2019, quận đóng cửa chợ nông sản, 600 -.700 tiểu thương không có chỗ bán hàng, người ta kéo đi khiếu kiện khắp nơi. Bây giờ sắp xếp chỗ cho người ta bán chưa có nên họ mới tản ra. Công an phường đang tham mưu với UBND phường giải quyết nhiều vấn đề ở đây”. Vị này khẳng định Công an phường Dịch Vọng Hậu không “bảo kê” hoạt động ở chợ này như thông tin người dân phản ánh. Xe công vụ có người mặc sắc phục Công an (khoanh đỏ), rạng sáng đến chợ tạm, không phép trên phố Trần Quốc Vượng trước đó nhưng mọi hoạt động buôn bán, tụ họp ở đây vẫn diễn ra nhộn nhịp. Dân phòng cũng có mặt, thế nhưng hoạt động buôn bán ở khu chợ trái phép trên phố Trần Quốc Vượng vẫn hàng ngày diễn ra. Dù hoạt động không phép, nhưng suốt nhiều tháng qua, các sạp hàng, chỗ bán ở chợ tạm Trần Quốc Vượng vẫn được cung cấp điện chiếu sáng. Những người buôn bán lấn chiếm vỉa hè phố Trần Quốc Vượng, ngay trước cửa các nhà dân sinh sống dọc hai bên phố Trần Quốc Vượng. Người dân nơi đây đang bị tiếng ồn ào tra tấn giấc ngủ mỗi đêm, rác thải nhếch nhác và mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến cuộc sống mà không thể làm gì được. “Nếu muốn có được một chỗ bán ở đây phải trả từ 130 - 180 nghìn đồng/ngày đấy. Có người sẽ đến thu, không nộp thì không được bán”, - một nguồn tin nói với PV. Xe cộ xếp ngang dọc, chiếm hết lòng đường phố Trần Quốc Vượng. Khu chợ tạm, chợ không phép ở quận Cầu Giấy đang gây bức xúc dư luận. Đây là những hình ảnh mà PV ghi nhận mới nhất trong sáng ngày 8/4, toàn bộ vỉa hè dọc hai bên phố Trần Quốc Vượng đều bị những người tụ tập, họp chợ trái phép lấn chiếm. Trong khi đó, phía dưới lòng đường các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn do bị xe máy chở hàng, xe đạp, dừng đỗ ngang dọc. Thời điểm PV ghi nhận không thấy một bóng bóng dáng nào của các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu. Những tấm biển “khu vực cấm họp chợ” cắm tại phố Trần Quốc Vượng giống như “thuật che mắt”. Điều khiến người tiêu dùng lo ngại là tại chợ này xuất hiện một số sạp hàng bày bán thực phẩm nghi không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong ảnh là một sạp hàng bày bán thịt gà đông lạnh. Số lượng thịt gà đông lạnh được bày bán rất nhiều, không rõ nguồn gốc xuất xứ của chúng là từ đâu? Từ khoảng 8h sáng mỗi ngày trở đi trên phố Trần Quốc Vượng dần chỉ còn cảnh nước thải hôi tanh chảy theo rãnh sát mép vỉa hè, cùng những đống rác, túi nilon xả bừa bãi như thế này. Biển báo "khu vực cấm họp chợ" của quận Cầu Giấy được cắm rất nhiều dọc theo con phố Trần Quốc Vượng như "thuật che mắt" vào ban ngày, còn ban đêm lại là khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Chính quyền quận Cầu Giấy có “bất lực” hay buông lỏng quản lý để người dân thoải mái tụ họp trái phép, gây mất an ninh trật tự, bức xúc cho người dân trên phố Trần Quốc Vượng?

