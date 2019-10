Ngón nghề lừa đảo đoạt vốn của Giám đốc Ct Vận Tải Tâm Bảo Anh

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Sơn (chỗ ở trước khi trốn: Chung cư C12, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn đang bị lực lượng chức năng truy nã.

Theo điều tra của cơ quan Công an, tháng 5/2019, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận được nhiều đơn tố giác Nguyễn Văn Sơn, Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ trong năm 2018, Nguyễn Văn Sơn lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty vận tải hành khách Tâm Bảo Anh để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền của nhiều người dưới hình thức vay mượn thế chấp xe, góp vốn kinh doanh xe khách với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản . Sau khi xác minh bị can là Nguyễn Văn Sơn hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Văn Sơn, liên hệ Điều tra viên Phạm Văn Quyết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh để giải quyết; Điện thoại: 0913.314.155.

