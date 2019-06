Chiêu thức đáng sợ của thầy giáo: Quay cảnh "yêu" tập thể để tống tiền

Dàn dựng để có video sex

Tháng 8/2017, Võ Đại Nghĩa (SN 1969, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) đặt vấn đề muốn mua ôtô hiệu Land Rover của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang với ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm, theo dạng thanh lý.

Hai người thỏa thuận, mua được xe Nghĩa sẽ đưa ông Thắng từ 100-200 triệu đồng.

Trong thời gian làm thủ tục thanh lý xe, ông Thắng đã nhận tiền của Nghĩa 3 lần với số tiền 400 triệu đồng.

Đến giữa tháng 11/2017, Nghĩa chủ động đưa V.T.C.T (22 tuổi, An Giang, nhân viên massage) đến căn hộ của ông Thắng để ăn nhậu.

Trong lúc nhậu tại phòng khách, Nghĩa sắp xếp cho T. quan hệ tình dục với ông Thắng với giá 10 triệu đồng và anh ta dùng điện thoại di động quay phim lại.

Sau khi trúng đấu giá xe ôtô với giá 1,2 tỉ đồng, Nghĩa đòi lại 450 triệu đồng từ ông Thắng. Do ông Thắng không có đủ tiền trả nên Nghĩa dùng các đoạn video quay cảnh nhận tiền và quan hệ tình dục của ông Thắng với T. để đòi lại tiền.

Với hành vi này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nghĩa về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đảng ủy Sở Y tế tỉnh An Giang cũng quyết định cách chức giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản của ông Thắng.

Thầy giáo tống tiền từ video quan hệ tình dục tập thể

Chiêu thức dùng video có cảnh nóng để đe dọa, khống chế đối phương không phải là chuyện hiếm. Vào 2/2018, Lê Đình Quý Thuần (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú TP.HCM) cũng bị bắt vì chiêu thức tương tự.

Theo đó, năm 2017, Lê Đình Quý Thuần có dạy kèm cho em trai của chị Quỳnh (tên nạn nhân được thay đổi, SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Trong khoảng thời gian này, Thuần cùng chị Quỳnh và bạn trai của chị này, thường xuyên có quan hệ tình dục tập thể tại các khách sạn.

Những lần ấy, Thuần đã bí mật dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm của 3 người. Đến tháng 1/2018, Thuần không còn dạy kèm cho em trai của chị Quỳnh nữa, Thuần gọi điện cho 2 người yêu cầu phải đưa 30 triệu đồng, nếu không sẽ tung các đoạn clip nóng lên mạng. Vì lo sợ, các nạn nhân đã phải chung chi cho Thuần.

Được nước làm tới, Thuần nhiều lần yêu cầu chị Quỳnh và bạn trai phải đưa số tiền lớn để đổi lấy sự im lặng. Liên tục bị uy hiếp, 2 nạn nhân đã trình báo phòng Cảnh sát hình sự.

Tại một quán cà phê, khi Thuần nhận tiền từ 2 nạn nhân thì trinh sát hình sự ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Cô giáo bị tống tiền

Tháng 1/2019, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can đối với Hoàng Minh Tâm (SN 1988, huyện Tuyên Hóa) để làm rõ hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Lái xe Tâm. Ảnh: báo Quảng Bình

Nạn nhân là cô giáo C.T.N (SN 1979) - đang công tác tại địa bàn huyện Minh Hóa. Tâm là người đã có vợ và một con nhỏ, làm nghề lái xe taxi tư nhân trên địa bàn. Cô giáo N. cũng đã có gia đình và hơn Tâm 9 tuổi.



Giữa 2 người phát sinh quan hệ tình cảm và trong 2 lần ái ân tại nhà nghỉ, Tâm đã dùng điện thoại cá nhân của mình để quay lại clip sex với mục đích giữ làm kỷ niệm.

Thời gian sau, do kẹt tiền tiêu xài, Tâm đã sử dụng hình ảnh, clip riêng tư với chị N. để buộc nữ giáo viên phải đưa cho Tâm một số tiền lớn nếu không sẽ tung clip sex lên mạng xã hội.

Bị uy hiếp nên cô giáo N. đã phải chạy vay mượn tiền để đưa cho Tâm. Đến 29/12, cả 2 người hẹn nhau tại quán cà phê, khi Tâm đang nhận tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Dùng video nóng đòi tiền đền bù thanh xuân

Khi bạn tình chủ động muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính, Nguyễn Đình Minh (38 tuổi, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã nảy sinh ý định đòi tiền 'đền bù tuổi xuân'.

Nguyễn Đình Minh. Ảnh: Công an TP.HCM

Khoảng 5 năm trước, trong một lần lang thang trên mạng Internet, chị L.T.T. (trú tại Phú Thọ) quen Minh, quê ở Hải Dương. Minh giới thiệu rằng anh ta chưa lập gia đình nhưng thực tế, Minh đã có vợ con đuề huề.



Chị L.T.T. đã bị cuốn vào mối quan hệ bất chính với người đàn ông quen biết trên mạng Internet.

Trong thời gian từ tháng 12/2013 đến tháng 11/2017, Minh và L.T.T. thường xuyên gặp gỡ và quan hệ tình cảm với nhau tại các nhà nghỉ của tỉnh Phú Thọ.

Những lần quan hệ tình cảm với nhau, Minh thường chủ động ghi lại cảnh ân ái giữa hai người. Không những vậy, người phụ nữ này còn chủ động ghi lại hình ảnh nhạy cảm của mình để chuyển cho người tình.

Cuối năm 2017, do lo sợ sự việc bị chồng phát hiện, L.T.T. đề nghị Minh chấm dứt mối quan hệ nhưng Minh không đồng ý. Với lý do L.T.T. là người đã đánh mất tuổi thanh xuân của anh ta, Minh đề nghị người tình phải chuyển tiền, bằng không sẽ đưa những hình ảnh và clip ghi lại cảnh quan hệ tình cảm của hai người lên mạng xã hội.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị L.T.T. quyết định trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngày 11/1/2018, tại khu vực bến xe khách TP Việt Trì, khi Minh đến nhận tiền của chị L.T.T. đã bị bắt quả tang.