Xuất hiện đơn 3 người con tố ngược chồng đại gia Tư Hường

Lá đơn tựa đề “Đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp” có đầy đủ chữ ký, lăn tay điểm chỉ của 3 người tên Nguyễn Thị Xuân Nương, Nguyễn Thị Xuân Nữ, Nguyễn Thị Thanh Vân, đều xưng là con ông Chấn và bà Tư Hường, tố tất cả 8 người khác bao gồm cả cha, anh em mình.



Đơn tố của 3 người con ông Chấn (ảnh NS)

Theo đó, 3 người con ông Chấn cho rằng, sau khi mẹ là bà Tư Hường mất (năm 2017), anh trai và 6 người em đã cấu kết với người ngoài mưu toan chiếm đoạt tài sản gia đình (?). Những người này lợi dụng sự suy giảm sức khỏe, sự thiếu minh mẫn của cha là ông Nguyễn Chấn (95 tuổi) để xúi ông Chấn đứng đơn tố cáo, yêu cầu xử lý hình sự với con trai Nguyễn Quốc Toàn.



Nguyễn Thị Xuân Nương, Nguyễn Thị Xuân Nữ, Nguyễn Thị Thanh Vân cho rằng, trước khi mất, bà Tư Hường giao toàn quyền quản lý tài sản và điều hành công việc kinh doanh của gia đình cho ông Toàn. Thực hiện ý nguyện này, sau khi vợ mất, ông Chấn đã giao ông Toàn và bà Vân (con) nắm giữ chìa khóa, tủ két sắt cùng quyền quản lý tài sản, quyền điều hành.

Vì vậy, việc ông Toàn, bà Vân sử dụng các tài liệu trong tủ két sắt (nếu có) để phục vụ công việc kinh doanh là bình thường, không thể xem là “đột nhập bất hợp pháp..” hay “...lạm dụng lòng tin, lạm dụng quyền lực...” như trong đơn tố của ông Chấn.

3 người con gái ông Chấn cho rằng, với sự phân chia tài sản công khai như đã nêu trên thì việc em trai là Nguyễn Quốc Toàn toàn quyền định đoạt, mua bán, chuyển nhượng tài sản đứng tên là hợp lệ, hợp pháp...

Từ đó, 3 người con gái ông Chấn cho rằng đơn tố của cha mình không có cơ sở pháp lý, thậm chí, “Hành vi của ông Chấn thực hiện theo chỉ đạo xúi giục... đã cấu thành tội vu khống, có tình tiết tăng nặng” (trích đơn).

Ông Nguyễn Chấn tại buổi gặp báo chí tố con trai mình hồi tháng 3.2019. Ảnh NS

3 người con gái ông Chấn đề nghị cơ quan chức năng đình chỉ xác minh điều tra liên quan đến đơn tố của cha mình, đồng thời tố ngược 7 người khác là ruột thịt đã kích động, suy diễn, xúi giục ông Chấn tố cáo không có cơ sở.