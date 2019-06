Hà Nội nóng như rang, ngoại ô thành 'bãi biển' ngàn người tắm mát

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng gắt, oi bức với nền nhiệt dao động từ 39-40 độ C.

Tại khu vực đập nước Quán Trăn, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội, khi trời còn chưa ngớt nắng, hàng trăm người mang theo phao, can nhựa, hộp xốp nườm nượp kéo tới bơi lội.

Dọc bờ đập khoảng 500m khá hoang sơ với bãi cát trải dài, xe máy chen nhau xếp hàng. Thậm chí có rất nhiều người đi ô tô chở cả gia đình ra đây giải nhiệt khiến triền đê trên đập luôn chật cứng xe cộ. Đập Quán Trăn trở thành “bãi tắm” như ở ngoài biển vài năm gần đây

Bên dưới đập, hàng trăm người đủ các lứa tuổi bơi và nghịch nước. Thanh niên trai tráng tự tin bơi ra giữa đập, nơi mực nước sâu nhất. Còn những phụ huynh đưa con nhỏ và gia đình đi tắm chỉ ở gần bờ.



Dù đã trang bị áo phao cẩn thận cho các con, nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải ngồi trên bờ theo dõi từng động tác của con dưới nước để đảm bảo an toàn. Có những lúc cả ngàn người tắm dọc suốt con đập

Người dân cho biết, những ngày này, do trời nóng đỉnh điểm, số lượng người đến tắm có thể lên tới hàng ngàn.

Quán Trăn là đập nước trị thủy lớn cung cấp nước cho nông nghiệp nhiều xã ở huyện Thạch Thất. Con đập này có nhiều chỗ sâu tới 20m, xung quanh bờ không hề có biển báo về mực nước sâu nguy hiểm. Từ 16h hàng ngày, hàng trăm người từ các bậc phụ huynh đến những em nhỏ kéo nhau về đây Khu vực quanh đập có cát nên sạch hơn, thu hút đông người tập trung ra tắm mỗi chiều hè Bãi tắm đã có nhiều năm nay, vào mỗi buổi chiều mùa hè luôn đông đúc và rộn rã tiếng cười "Nước ở bể bơi có mùi Clo làm nhiều người khó chịu, nước ở đây tự nhiên và mát hơn nhiều, hơn nữa còn miễn phí nên mình thường ra đây tắm'', anh Quang (xã Cần Kiệm, Thạch Thất) khoe Không gian rộng rãi gần gũi với thiên nhiên khiến mọi con người cảm thấy thoải mái muốn hòa mình vào dòng nước Không chỉ trẻ em, nhiều người ở tuổi trung niên cũng mê mải dưới nước Nhiều ông bố cho con ngồi lên phao để đưa ra xa bờ Thanh niên đùa nghịch giữa hồ nước sâu Ở ngoại thành số lượng bể bơi có hạn, vì vậy những đoạn sông nước nông trở thành nơi lý tưởng cho người dân bơi lội vui chơi Càng về chiều muộn, lượng người đổ về càng đông, kín cả dọc bãi đập

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng gắt, oi bức với nền nhiệt dao động từ 39-40 độ C.

Tại khu vực đập nước Quán Trăn, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội, khi trời còn chưa ngớt nắng, hàng trăm người mang theo phao, can nhựa, hộp xốp nườm nượp kéo tới bơi lội.

Dọc bờ đập khoảng 500m khá hoang sơ với bãi cát trải dài, xe máy chen nhau xếp hàng. Thậm chí có rất nhiều người đi ô tô chở cả gia đình ra đây giải nhiệt khiến triền đê trên đập luôn chật cứng xe cộ. Đập Quán Trăn trở thành “bãi tắm” như ở ngoài biển vài năm gần đây

Bên dưới đập, hàng trăm người đủ các lứa tuổi bơi và nghịch nước. Thanh niên trai tráng tự tin bơi ra giữa đập, nơi mực nước sâu nhất. Còn những phụ huynh đưa con nhỏ và gia đình đi tắm chỉ ở gần bờ.



Dù đã trang bị áo phao cẩn thận cho các con, nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải ngồi trên bờ theo dõi từng động tác của con dưới nước để đảm bảo an toàn. Có những lúc cả ngàn người tắm dọc suốt con đập

Người dân cho biết, những ngày này, do trời nóng đỉnh điểm, số lượng người đến tắm có thể lên tới hàng ngàn.

Quán Trăn là đập nước trị thủy lớn cung cấp nước cho nông nghiệp nhiều xã ở huyện Thạch Thất. Con đập này có nhiều chỗ sâu tới 20m, xung quanh bờ không hề có biển báo về mực nước sâu nguy hiểm. Từ 16h hàng ngày, hàng trăm người từ các bậc phụ huynh đến những em nhỏ kéo nhau về đây Khu vực quanh đập có cát nên sạch hơn, thu hút đông người tập trung ra tắm mỗi chiều hè Bãi tắm đã có nhiều năm nay, vào mỗi buổi chiều mùa hè luôn đông đúc và rộn rã tiếng cười "Nước ở bể bơi có mùi Clo làm nhiều người khó chịu, nước ở đây tự nhiên và mát hơn nhiều, hơn nữa còn miễn phí nên mình thường ra đây tắm'', anh Quang (xã Cần Kiệm, Thạch Thất) khoe Không gian rộng rãi gần gũi với thiên nhiên khiến mọi con người cảm thấy thoải mái muốn hòa mình vào dòng nước Không chỉ trẻ em, nhiều người ở tuổi trung niên cũng mê mải dưới nước Nhiều ông bố cho con ngồi lên phao để đưa ra xa bờ Thanh niên đùa nghịch giữa hồ nước sâu Ở ngoại thành số lượng bể bơi có hạn, vì vậy những đoạn sông nước nông trở thành nơi lý tưởng cho người dân bơi lội vui chơi Càng về chiều muộn, lượng người đổ về càng đông, kín cả dọc bãi đập