Chi tiết 4 lần nhận 14 tỷ của cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh – cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".



Cùng tội danh, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 14 bị can khác, trong đó có ông Ngô Vui, cựu trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT Quảng Ninh; Hà Huy Long, cựu phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT Quảng Ninh; Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Công ty NSJ Group…

Bị can Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Quảng Ninh

4 lần nhận 14 tỷ tiền “lại quả”

Kết luận điều tra dẫn lời khai của bị can Vũ Liên Oanh – cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho thấy, sau khi thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 2016 đến 2019, do bà Ooanh đã tạo điều kiện để NSJ và các công ty liên quan NSJ trúng thầu, nên sau khi thực hiện xong các dự án,bị can Hoàng Thúy Nga nhiều lần đến gặp và đưa tổng số tiền 14 tỷ đồng để cảm ơn Oanh.

Cụ thể, khoảng cuối năm 2016 đầu năm 2017 (sau ngày 23 tháng Chạp năm 2016), bà Nga đến Sở GD&ĐT Quảng Ninh đưa cho bà Oanh 1 tỷ đồng.

Cuối năm 2017 đầu năm 2018 (khoảng sau ngày 23 tháng Chạp năm 2017), bà Nga tiếp tục đến sở đưa bà Oanh 3,5 tỷ đồng.

Cuối 2018, đầu năm 2019, khoảng sau ngày 23 tháng Chạp năm 2019, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Nga tiếp tục đến Sở GD&ĐT Quảng Ninh và đưa cho Oanh với số tiền 5 tỷ đồng.

Lần thứ 4 bà Nga đưa tiền cho cựu giám đốc Sở GD&ĐT diễn ra trước Tết âm lịch năm 2020. Lúc đó, bà Oanh đã nghỉ hưu, bà Nga đến nhà riêng đưa cho bà Oanh 4,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Vũ Liên Oanh mong muốn và tự nguyện được khắc phục hậu quả, trả lại tổng số tiền nêu trên để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, Vũ Liên Oanh với vai trò đại diện chủ đầu tư được giao quản lý tài sản nhà nước đã bàn bạc, thông đồng với Hoàng Thúy Nga, tạo điều kiện cho Nga tự lập 6 dự án, sau đó tham gia đấu thầu, trúng 6 gói thầu mua sắm, trong đó 2 gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Sau khi Nga trúng thầu đã chi cho Oanh 14 tỷ đồng. Bản thân Oanh biết rõ việc làm là vi phạm pháp luật, công ty NSJ của Hoàng Thị Thúy Nga không đủ năng lực nhưng Oanh vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhằm mục đích giúp NSJ tự lập dự án, tham gia đấu thầu, trúng gói thầu mua sắm số 1 với giá trị gói thầu Nga đã định trước.

Vũ Liên Oanh 4 lần nhận 14 tỷ đồng là động cơ vụ lợi để làm trái quy định, tạo điều kiện cho Nga trúng các gói thầu mua sắm. Vai trò của Oanh là chủ mưu, cầm đầu cùng Hoàng Thị Thúy Nga.

Cựu trưởng phòng KH&TC (Sở GD&ĐT Quảng Ninh) nhận 14,8 tỷ đồng Ngô Vui – cựu trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở GD&ĐT Quảng Ninh) cũng khai từ năm 2016 đến 2019, Vui được Hoàng Thị Thúy Nga trực tiếp 3 lần đến phòng làm việc tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh cảm ơn tiền cho Vui. Năm 2019, Nga giao cho nhân viên đưa Vui tiền và Vui đã nhờ con gái 2 lần đến nhận tại công ty NSJ. Tổng số tiền Vui nhận của Nga là 14,8 tỷ đồng. Vui và gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả

Kê biên 8 bất động sản của gia đình nữ cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh

Ngoài cáo buộc trách nhiệm hình sự, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã kê biên 7 tài sản của bà Vũ Liên Oanh và chồng gồm: lô đất diện tích 347 m2 tại địa chỉ xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; 2 lô đất diện tích cùng 90 m2 tại Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; 2 lô đất diện tích 60,2 m2 tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long; kê biên 2 lô đất diện tích 216 m2 tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Riêng lô đất diện tích 113,31 m2 tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do Vũ Liên Oanh nhờ mẹ đẻ đứng tên chủ sở hữu.Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn kê biên 1 xe ôtô YARIS mang BKS 14A-457.xx, đứng tên chủ sở hữu là Vũ Liên Oanh.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng thực hiện kê biên 2 bất động sản, 1 xe ôtô và phong tỏa 3 sổ tiết kiệm của Hà Huy Long cựu phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh).

Cụ thể, cơ quan chức năng kê biên 1 lô đất diện tích hơn 76 m2 tại ô số 46 Khu dân cư tự xây Công ty Thương mại Hạ Long (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) và 1 lô đất diện tích hơn 144 m2 tại Thửa số 170 Tờ bản đồ số 29 (khu 1 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đứng tên chủ sử dụng là Hà Huy Long và vợ là Lương Hồ Loan cùng chiếc xe ô tô Mazda CX5 BKS 14A-254.xx đứng tên chủ sở hữu Hà Huy Long.

Cơ quan điều tra thực hiện phong tỏa 3 sổ tiết kiệm tổng giá trị 5 tỷ đồng đứng tên Hà Huy Long đang gửi tại 2 chi nhánh ngân hàng ở Quảng Ninh.

Cụ thể, 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Techcombank Chi nhánh Quảng Ninh phát hành ngày 26/1/2021 với số tiền 2 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Phòng Giao dịch Bạch Đằng thuộc BIDV Chi nhánh Quảng Ninh phát hành ngày 22/4/2021 số tiền 1 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Phòng Giao dịch Bạch Đằng BIDV Chi nhánh Quảng Ninh phát hành cùng ngày 22/4/2021 số tiền 2 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hoàng Thị Thúy Nga có quen biết và chơi khá thân với Vũ Liên Oanh là cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh. Sau những lần gặp gỡ, Nga bàn với Oanh tạo điều kiện cho lập 6 dự án cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn với tổng giá trị khoảng 636 tỷ đồng. Sau khi dự án được lập, Hoàng Thúy Nga đã nâng khống giá những gói thầu trên. Đáng nói, tất cả những gói thầu này phía Nga đều trúng. Chỉ tính riêng 2 gói thầu của năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Để cảm ơn, Hoàng Thị Thúy Nga đã gửi “quà” cho bà Oanh với số tiền 14 tỷ đồng. Ngô Vui cũng được Nga “cảm ơn” số tiền 14,8 tỷ và Hà Huy Long được nhận hơn 1,8 tỷ đồng. Theo Cơ quan CSĐT, các bị cáo biết được hành vi trên là sai, song vì lợi nhuận nên đã bị tiền che mờ mắt. Quá trình điều tra, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh muốn gia đình nộp lại số tiền hơn 14 tỷ đồng nhưng gia đình chưa khắc phục được. Cơ quan CSĐT đã kê biên 8 căn nhà của bị can. Hoàng Thị Thúy Nga được xem là "tay phải" của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Tổng Giám đốc AIC trong việc thao túng các gói thầu y tế tại Đồng Nai.

