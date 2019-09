Chém em bất thành, nghịch tử sát hại mẹ đang ngồi xe lăn

Chiều 2/9, ông Nguyễn Xuân Nhân - Quyền Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) xác nhận với Người đưa tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, khiến 1 người tử vong.

Nghi phạm Thạo bị công an bắt giữ sau khi gây án. (Ảnh: Nguoiduatin)

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h50 cùng ngày (2/9), do mâu thuẫn trong gia đình, đối tượng Quách Văn Thạo (SN 1990, trú tại địa bàn) đuổi đánh, chém em của mình. Nhưng, do phát hiện kịp thời nên người em này may mắn chạy thoát.

Thông tin từ báo Công Lý cho biết, do chứng kiến sự việc Thạo đuổi chém người em nên bà Bùi Thị Chanh (SN 1957, mẹ Thạo) có la mắng. Do không kiềm chế được bản thân, Quách Văn Thạo đã sát hại mẹ mình.

Ngay khi xảy ra vụ việc, công an huyện Như Xuân và công an xã Thượng Ninh đã nhanh chóng có mặt bắt giữ nghi phạm Thạo để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Quách Văn Thạo thường xuyên uống rượu say và gây gổ trong gia đình. Còn nạn nhân Bùi Thị Chanh bị liệt phải ngồi xe lăn nhiều năm nay.

Hiện, vụ việc Quách Văn Thạo sát hại mẹ và đuổi chém em đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

