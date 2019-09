Bẫy chuột bằng điện làm chết người: Thiếu hiểu biết hay độc ác?

1. Một phụ nữ tử vong do vướng dây điện bẫy chuột: Khoảng 15h chiều ngày 18/8/2019, bà Hoàng Thị Màu (SN 1969, thôn Hồng Phong, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trong lúc ra đồng bón phân cho lúa đã bị điện giật dẫn đến tử vong. Trước đó, ông Nguyễn Huy Thắng có thửa ruộng cạnh với gia đình bà Màu đã dùng dây điện kéo từ nhà ra đồng để giăng lưới điện bẫy chuột, khi bà Màu đi ra đồng bón lúa vấp phải dây điện, bị điện giật. Khi chồng bà Màu và những người hàng xóm phát hiện ra sự việc thì nạn nhân đã tử vong. (Ảnh: Hải Ninh) 2. Sóc Trăng: Bẫy chuột làm chết hàng xóm: Sự việc xảy ra vào tối 7/6/2014, do anh Trần Văn Chiều kéo dây chì ra ruộng của gia đình ở xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) rồi câu vào bộ dụng cụ chích điện tự chế (còn gọi là con sò) có đấu nối với bình ắc quy để bẫy chuột. Hậu quả, khiến một người hàng xóm tử vong do dính phải điện anh nối ra ruộng và bị tuyên án 5 năm tù tội Giết người. (Ảnh: Zing) 3. Nam thanh niên tử vong do dính phải bẫy điện: Sự việc xảy ra vào ngày 8/9/2015, ông Nguyễn Văn Bào (SN 1947, trú tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương) thấy lúa của gia đình đang trong thời kỳ trổ, bị chuột phá hoại nên đã đấu đường dây dẫn điện trần xung quanh ruộng để bẫy. Hậu quả, một nam thanh niên tử vong do dính phải bẫy điện ông Bào bẫy chuột. (Ảnh: Anhp) 4. Một người đàn ông tử vong do giang điện bẫy chuột: Vào ngày 11/12/2015, do phát hiện một thửa ruộng mới sạ bị chuột cắn phá chị Nguyễn Thị Quy (SN 1992, thôn Thọ Tây) đã dùng dây kẽm để giăng bẫy chuột. Hậu quả, khiến anh Sang (xóm 5, thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ) bị dính phải dòng điện dẫn đến tử vong. (Ảnh: Petrotimes) 5. Tù 5 năm do giăng bẫy chuột bằng điện làm chết người: Ngày 9/4/2016, phát hiện lúa bị chuột cắn phá chị Đoàn Thị Mãi (48 tuổi quê Cà Mau, tạm trú tại ấp Long Thành, xã Tân Long) đã kéo dây chì ra đồng để bẫy chuột bằng điện. Hậu quả, tối ngày hôm sau (10/4/2016), hàng xóm Nguyễn Văn Bình (32 tuổi) trong lúc đi soi cá đã vướng dây chì nên bị điện giật tử vong. Ngày 13/9/2016, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử lưu động tại xã Tân Long (thị xã Ngã Năm) và tuyên Đoàn Thị Mãi 5 năm tù vì tội Giết người. (Ảnh: Giadinh.net) 6. An Giang: Dùng điện bẫy chuột thành bẫy người: Đêm ngày 16/10/2018, do chuột tàn phá đám ruộng lúa đang canh tác ông Võ Văn On (SN 1946, trú xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) dùng dây chì mắc xung quanh đám ruộng của mình rồi về nhà cắm điện lưới. Tuy nhiên, ruộng lúa ông On canh tác gần nhà ông Nguyễn Văn Chiều. Đến Khoảng 3h sáng 17/10/2018, ông On bất ngờ thấy đèn sáng khu vực ông đã kéo điện bẫy chuột nhưng không thấy di chuyển niên đã đi kiểm tra thì phát hiện Nguyễn Văn Chiệu đã tử vong do dính phải dòng điện ông đang dùng bẫy chuột. (Ảnh: Thuonghieucongluan) 7. Kéo dây điện ra đồng bẫy chuột, vợ chết, chồng nguy kịch: Vào khoảng 17h ngày 4/3/2019, ông Võ X cùng vợ là bà Huỳnh Thị Đ (Trú tại thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) kéo dây điện ra cánh đồng lúa để bẫy chuột. Trong lúc kéo điện, bà Đ không may bị điện giật ngã xuống ruộng, tử vong. Ông X cũng bị điện giật nguy kịch, được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Phapluatdansinh) 8. Tử vong do chồng bẫy do vướng vào dây điện bẫy chuột của chồng: Ngày 26/7/2019, do ruộng lúa phía sau nhà bị chuột cắn phá nhiều nên ông Trương Văn Đồng (trú tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) đã dùng dây chì giăng xung quanh ruộng lúa rồi kéo điện đường truyền sang để bẫy chuột. Tuy nhiên, do không biết chuyện chồng dùng điện bẫy chuột nên bà N.T.N. (50 tuổi, vợ ông Đồng) đã bị vướng vào dây chì bị điện giật tử vong tại chỗ. (Ảnh: Congly)

