Xe "điên" gây tai nạn, nỗi ám ảnh nửa đầu năm 2019

1. Xe container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ, 4 người tử vong, 18 người bị thương: Vào khoảng 15h30 ngày 2/1, tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức thuộc km 1936 Quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, một chiếc xe container đã tông khoảng 18 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. (Ảnh: Nld) Hậu quả, 4 người tử vong, 18 người bị thương. Nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Nld) 2. Nữ tài xế lùi xe ô tô cuốn 4 xe máy vào gầm: Vào khoảng 8h30 ngày 5/1, một phụ nữ điều khiển ô tô, lùi từ trong nhà ra ngoài cuốn 4 xe máy đang dựng trên vỉa hè bên đường. Hậu quả, 4 chiếc xe máy cuốn vào gầm hư hỏng nặng. 3. Đâm liên hoàn giữa 5 xe ô tô trên Quốc lộ 9: Khoảng 6h30 ngày 6/1, ô tô đầu kéo BKS 37C-292.98 kéo rơ-moóc 37R-0450 lưu thông trên Quốc lộ 9, khi đến cầu Đầu Mầu ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) thì mất lái, va chạm với ô tô con BKS 74A-083.46 lưu thông chiều ngược lại, rồi tiếp tục va vào ô tô 16 chỗ BKS 60D-005.46. Do giảm tốc độ để tránh tai nạn phía trước, ô tô con phanh gấp và bị xe bán tải của Bưu điện huyện Đăkrông (Quảng Trị) tông vào phía sau. Tiếp đó, một chiếc xe ô tô mang BKS 74T-000.15 lại bị xe ô tô mang BKS 74K-7440 tông vào đuôi xe. Hậu quả, 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, 5 ô tô hư hỏng. Các ô tô bị tông nằm dạt vào hai bên lề Quốc lộ 9. (Ảnh: Sggp)

4. Tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện, 2 vợ chồng tử vong: Khoảng 10h40 ngày 21/2, xe khách 29 chỗ chạy tuyến Hà Nội - Hòa Bình khi đi đến xã Hòa Thạch (Thạch Thất, Hà Nội) thì đâm vào một xe tải gắn cẩu tự hành đang quay đầu từ làn ngoài cùng và một xe máy. Sau đó, xe container đi cùng chiều do không kiểm soát được tốc độ nên đâm vào thân xe khách. (Ảnh: Zing)



Hậu quả vụ tai nạn khiến một cặp vợ chồng tử vong, 5 người bị thương. (Ảnh: Zing) 5. Xe container nát bét sau tai nạn: Vào 5h sáng 26/2, một chiếc xe đầu kéo container biển số tỉnh Bình Dương di chuyển trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hướng Tiền Giang đi TP.HCM. Khi đến Km 29+100, xe này chết máy, dừng ở làn khẩn cấp. Sau đó, tài xế xe bị nạn nhờ một xe đầu kéo container khác mang biển số tỉnh Bình Dương đi ngang kéo ra khỏi cao tốc.Trong lúc tài xế đứng buộc xích hai phương tiện lại với nhau, một xe đầu kéo container mang biển số TP.HCM chạy cùng chiều phía sau lao đến tông vào xe đầu kéo gặp nạn. Hậu quả, hai tài xế tử vong tại chỗ, 3 xe ô tô hư hỏng nằm chắn hết 3 làn đường trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây ùn tắc nghiêm trọng. (Ảnh: Zing) 6. Nam thanh niên ngáo đá tông xe liên hoàn khiến nhiều người bị thương: khoảng 13h chiều 14/3, một nam thanh niên điều khiển xe ô tô BKS 60A-561.73 chạy hướng từ đường Trần Phú vào trung tâm TP Đà Lạt. Khi đến đường Nguyễn Văn Cừ đã tông vào xe ô tô BKS 49A-202.90 khiến chiếc xe này văng lên vỉa hè. Quốc điều khiển xe bỏ chạy rồi tông vào xe máy BKS 49B1-692.82. Khi xe chạy qua đường 3/2 thì tông vào 3 xe máy khác, rồi tông tiếp vào đuôi xe taxi BKS 79A-096.87. Sau khi tông xe taxi, xe của Quốc bị văng lên lề đường, tông vào trụ điện mới chịu dừng lại. (Ảnh: Vietnamnet) Hậu quả, vụ tai nạn khiến nhiều người điều khiển xe máy gồm anh Nguyễn Đình Quang (36 tuổi), Thanh Vương (31 tuổi) và bà Lê Thị Toán (46 tuổi, cùng trú TP Đà Lạt) bị thương. 2 xe ô tô, 4 xe máy bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Vietnamnet) 7. Xe ô tô đâm liên hoàn trên quốc lộ 1A, thiêu cháy 2 người trong cabin: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h15 ngày 10/4, do một chiếc xe ô tô tải mang BKS: 37C- 089.78 di chuyển theo hướng Nam – Bắc. (Ảnh: Nguoiduatin) Đến Km351+150 QL1A, đoạn qua địa phận xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, phương tiện nay chuyển hướng thì va chạm với xe bán tải mang BKS Lào 8586 di chuyển cùng chiều và xe khách BKS: 37B-003.51 di chuyển theo chiều ngược lại. (Ảnh: Nguoiduatin) Hậu quả, phần đầu xe tải mang BKS: 37C- 089.78 bị bốc cháy. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong. (Ảnh: Nguoiduatin) 8. Hai người nguy kịch sau tai nạn liên hoàn tại Trạm thu phí: Khoảng 13h chiều 19/5, một chiếc xe container biển quân sự chạy trên đường Hồ Chí Minh từ TP Pleiku về huyện Chư Sê, Gia Lai. Khi đến trạm BOT Đức Long Gia Lai 1, xe bất ngờ tông ôtô 4 chỗ phía trước. Sau khi xảy ra va chạm chiếc xe ô tô 4 chỗ lao lên, đầu mắc kẹt vào đuôi xe tải kéo đi khoảng 100 mét mới dừng lại. Hậu quả, đầu ôtô con biến dạng, hai vợ chồng ở TP HCM trên xe nguy kịch. Xe biển quân sự hỏng nặng phần đầu. (Ảnh: Phapluatxahoi) 9. Xe tải tông hàng loạt xe ô tô dừng ven đường dự đám cưới: khoảng 11h trưa nay, xe tải chở bia BKS 38C-033.51 chạy trên đường liên xã Kỳ Đồng. Khi chạy xuống dốc cao ở thôn Hồ Văn Giang, tài xế xe tải lách xe máy nên mất lái tông trúng 5 xe ô tô đang dừng bên phải đường. (Ảnh: Vietnamnet) Hậu quả, tài xế xe tải bị thương. Nhiều người đi dự đám cưới gần đó hốt hoảng, 5 ô tô dự đám cưới bị móp phần đầu và đuôi, đèn vỡ nát, xung quanh vệt dầu loang lổ trên đường. (Ảnh: Vietnamnet) 10. 7 xe ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Trung Lương: Khoảng 8h sáng 8/6, xe ô tô 7 chỗ biển số TP.HCM lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ thành phố đến Tiền Giang. Đến địa phận xã Tân Lý Đông (huyện Châu Thành, Tiền Giang), xe này phát hiện ô tô tải biển số 66C lưu thông phía trước bị nổ lốp nên phanh gấp. Hai ôtô 16 chỗ lưu thông phía sau không kịp tránh, xe sau tông vào đuôi xe trước. Sau đó, 4 ôtô khác lưu thông cùng chiều (gồm ôtô 7 chỗ, ôtô 16 chỗ và 2 xe khách) cũng tông vào nhau. (Ảnh: Zing) Hậu quả, phần đầu và phần sau của các ôtô bị hư hỏng, kính chắn gió phía trước bị vỡ. Sự cố không gây thương vong về người nhưng khoảng 100 hành khách đi trên các ôtô hoảng sợ. (Ảnh: Zing) 11. Xe ô tô gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường: Khoảng 15h35 ngày 17/7, chiếc xe ô tô mang BKS 30E-180.54 do anh Vũ Văn Thắng (SN 1981, trú tại ở thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển di chuyển trên đường Kinh tế phía Nam Cienco 5 thuộc địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải 29H-116.87. Sau đó, chiếc xe tải đã bị mất lái đâm tiếp vào chiếc taxi Hải Anh mang BKS 29A-121.02 đang chạy cùng chiều. (Ảnh: Infonet) Không dừng lại ở đó, tài xế Thắng tiếp tục điều khiển ô tô 30E-180.54. Trong lúc bỏ chạy về hướng quận Hà Đông thì va chạm tiếp với xe máy mang BKS 29V6-6690. Hậu quả, chiếc xe taxi lật ngửa và biến dạng hoàn toàn, ô tô tải mang BKS 29H-116.87 lật nghiêng và một chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Infonet)

