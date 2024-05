Cháy nhà trên phố cổ Hà Nội, cột khói bốc cao nghi ngút

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h32 ngày 28/5, tại phố cà phê Hàng Hành gần hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội xuất hiện cột khói đen bốc lên khiến nhiều người hoảng hốt.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Do đây là tuyến phố du lịch, nhiều quán cà phê, khách sạn có khách nước ngoài lưu trú nên khi thấy cháy bốc lên, nhiều người tập trung ra 2 đầu đường.

Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng có mặt ổn định tình hình, kích hoạt tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nhận tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm xuất 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến đám cháy, tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 9h45 đám cháy được dập tắt. Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại nhà số 12 Hàng Hành, phường Hàng Trống. Vị trí cháy xảy ra tại gác xép của nhà cao 4 tầng, trong đó tầng 1 có gác xép bán hàng ăn. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy trên phố cổ Hà Nội đang được điều tra làm rõ.