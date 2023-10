Vụ cháy cửa hàng phế liệu ở Thanh Trì: Chuyên gia khuyến cáo cách PCCC

Khoảng 17h40 ngày 26/10, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 18h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Hậu quả: 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu, phát hiện 3 người tử vong; thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ. Theo thông tin người bị thương cung cấp: Thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Để đảm bảo công tác phòng cháy và chữa cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, trao đổi với Báo An ninh Thủ đô, Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, chuyên gia PCCC và CNCH khuyến cáo, các hộ gia đình và người dân khi sử dụng nhà ở, nhà ở kết hợp cửa hàng kinh doanh cần thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Thứ nhất, không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất nguy hiểm dễ cháy, nổ như xăng dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy khác trong nhà. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp… để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan.

Thứ hai, phải lắp thiết bị bảo vệ (cầu chì, rơ le…) cho hệ thống điện chung tòa nhà, từng tầng, nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn neon. Không bố trí hệ thống điện (dây dẫn, ổ cắm, thiết bị) sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy.

Thứ ba, không bày hàng hóa và vật dụng dễ cháy gần nơi thờ cúng, trần phía trên ban thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Thứ tư, không bố trí nơi đun nấu tại cửa hàng kinh doanh và không để hàng hóa, các vật dụng dễ cháy gần bếp ăn.

Thứ năm, trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, khu vực sản xuất kinh doanh, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Thứ sáu, bố trí lối thoát nạn thứ 2, không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.

Ngoài các biện pháp phòng ngừa trên, Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo mọi người dân cần chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn. Không bố trí bày đồ vật cản trở đường, lối cửa thoát nạn. Cùng với đó, các gia đình trang bị dụng cụ tích trữ nước như chậu, thùng và có bình chữa cháy trong nhà và mọi người đều phải biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy.

"Khi cháy, nổ xảy ra phải bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Báo cháy nhanh nhất cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số máy 114" - Thượng tá Đỗ Anh Quyến đề nghị.