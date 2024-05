Cháy nhà 14 người chết: Trong số nạn nhân có hai vợ chồng mới cưới

Liên quan vụ cháy nhà trọ tại đường Trung Kính (TP Hà Nội) khiến 14 người tử vong, chiều 24/5, thông tin từ UBND xã Quang Khải (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), trong số các nạn nhân tử vong, có vợ chồng anh V.V.D (SN 1998) và chị N.T.T.H. (SN 2001), trú tại thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải.



Hai vợ chồng anh D mới kết hôn vào đầu tháng 3/2024. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh D., chị H. lên Hà Nội làm việc và tạm trú tại nhà trọ số 1 (hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nơi xảy ra vụ cháy. Hai vợ chồng anh D không may bị tử vong trong vụ cháy này.

Hiện trường vụ cháy.

Hoàn cảnh gia đình anh D. rất éo le. Bố làm nông nghiệp tại địa phương, mẹ làm công nhân thời vụ tại công ty Môi trường Hải Dương. Gia đình hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng chị gái bị khuyết tật nặng.

Cùng ngày, UBND xã Quang Khải đã chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể đến hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và phát động kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, chia sẻ hoàn cảnh tang thương của gia đình anh D.

Trước đó, vào lúc 0h40 ngày 24/5, khu nhà trọ tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Khi các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Hiện Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an Thành phố Hà Nội cũng tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.