Thanh Hóa: Lừa giao hàng đến nhà rồi cướp 2 điện thoại Iphone

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Nông Cống đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1998, ở Tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về tội Cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường và tang vật vụ cướp.

Trước đó vào khoảng 13h ngày 23/4/2024, anh Trần Văn Tú (SN 1996, trú tại thôn Đông Tài, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống) có cửa hàng điện thoại ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook tên "Cá Vàng" với nội dung hỏi mua điện thoại. Thấy có người nhắn tin hỏi mua điện thoại nên anh Tú đã trả lời, tư vấn bán hàng và đồng ý bán cho người này 1 chiếc điện thoại Iphone 14 Promax và 1 chiếc điện thoại Iphone 12 Promax với giá 35.500.000 đồng.

Sau khi thỏa thuận giá cả xong, đối tượng này yêu cầu anh Tú giao điện thoại đến nhà ở tiểu khu Thái Hòa, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa để nhận và thanh toán tiền. Đến 15h30 cùng ngày, anh Tú mang hai chiếc điện thoại đến tiểu khu Thái Hòa để giao hàng và gặp khách mua là một thanh niên đang dừng xe máy ở cổng một nhà dân, anh Tú đưa 2 chiếc điện thoại cho đối tượng này xem hàng thì đối tượng đồng ý mua rồi treo túi đựng 2 chiếc điện thoại lên móc treo xe máy và yêu cầu anh Tú cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển khoản thanh toán tiền. Lợi dụng khi anh Tú đang không chú ý, người thanh niên đã tăng ga, phóng xe tẩu thoát để chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại.

Xác định rõ đây là vụ án Cướp giật tài sản với tính chất nghiêm trọng, Lãnh đạo Công an huyện Nông Cống đã chỉ đạo các lực lượng phối tiến hành các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm điều tra làm rõ. Sau hơn 02 giờ điều tra xác minh, Công an huyện Nông Cống đã điều tra làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Cường là đối tượng gây ra vụ án trên, thu giữ 2 điện thoại mà Cường đã cướp giật được của anh Tú.