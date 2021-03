Cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư: Người dân xin cảm ơn bằng tiền, "người hùng" từ chối

Sau việc cứu cháu bé rơi từ tầng 12A của tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào chiều 28/2, suốt đêm, gia đình anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) gần như không ngủ.

Anh Mạnh chính là "người hùng" tay không cứu sống cháu bé 3 tuổi trong khoảng khắc đối mặt với thần chết.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh bồi hồi nhớ lại vụ việc

Cả đêm qua gần như anh thức trắng, bàn tay bên phải anh đau nhức không thể chịu nổi và đang phải uống thuốc giảm đau. Anh Mạnh bồi hồi xúc động khi nhớ lại sự việc: C hiều ngày 28/2, sau khi chuyển hàng từ phố Triều Khúc đến tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, anh ngồi trong ô tô nghỉ ngơi. Lúc này anh nghe thấy tiếng người hét lớn tưởng ai đó quát mắng trẻ nhỏ trong nhà.

“Lúc sau, tôi thấy có người kêu cứu! Chạy ra ngoài, tôi ngó lên trên thì thấy một bé gái đang bám ở lan can. Lúc này tôi chẳng suy nghĩ gì thêm mà lập tức bật tường, nhảy lên mái tôn cách đất 2m ở dưới sân tòa nhà"- anh Mạnh nhớ lại.

Trời mưa khiến anh Mạnh trượt ngã khi đứng trên mái che. Chưa kịp đứng dậy nhưng anh nhanh tay hứng đỡ khi bé gái rơi xuống từ tầng cao.

“Lúc đó tôi nhớ phần đầu cháu nằm trên tay phải tôi. Hai chú cháu nằm in hằn một vệt lõm trên mái tôn. Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút", anh nhớ lại.

Sau sự việc anh Mạnh trao cháu bé cho người bảo vệ tòa nhà. Tay anh run run không thể tin nổi mình đã cứu sống cháu bé. Anh xin điếu thuốc từ người dân xung quanh, hút một hơi thật sâu lấy lại trấn tĩnh.

"Về tới nhà, liên tưởng đến con mình, cứ thế tôi lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc. Nhà tôi cũng không có lan can, các con rất nghịch nên nghĩ đến cảnh tượng con mình mà thế sẽ đau xót thế nào" - anh Mạnh nói.

Chỉ sau vài tiếng kể từ khi xảy ra sự việc, điện thoại anh Mạnh liên tục nhận các cuộc gọi, nhắn tin từ các số lạ gọi đến. Ai ai cũng bày tỏ cảm phục gọi anh là “anh hùng, siêu nhân…”

Thế nhưng anh khiêm tốn nói: “Trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi”.

Mời xem video: Khoảnh khắc anh Mạnh cứu cháu bé 3 tuổi

Anh Mạnh cũng cho biết, chưa bao giờ mình nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến vậy. Điện thoại, facebook… liên tục rung đến lúc sập nguồn.

“Trước tôi đăng bài lên facebook chưa bao giờ quá 20 like, đăng ảnh con gái cao nhất 79 like. Thế nhưng hôm qua nhiều bức ảnh lên hàng chục nghìn like. Nhiều mạnh thường quân gọi điện gửi lời cảm ơn tôi rồi bày tỏ muốn gửi chút quà nhưng tôi từ chối.

Sau có nhiều người chuyển tiền qua số điện thoại, tự nhiên có gì nó đến mà mình không biết trước khiến tâm trí tôi rất rối” - anh Mạnh tâm sự.