Chân dung tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 15/3, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.