Hành trình phá án: Người đàn bà dâm loạn và tội ác động trời

Theo hồ sơ vụ án, tối 8/1/2013, một người dân sống ven bờ kênh 1-5, ấp Tân Thành, xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) khi đi ngang qua bờ kênh thì ngửi thấy có mùi hôithối, khác thường. Lần theo dấu vết nơi bốc ra những mùi hôi thối đó, người dân phát hiện một chiếc bao tải màu vàng nổi lờ đờ mặt nước. Khi đến gần chiếc bao tải, mùi thối càng bốc nồng nặc nhưng vì nghĩ rằng nếu xác động vật cũng không thể để như vậy, rất ảnh hưởng đến sinh hoạt nên đã kéochiếc bao tải vào bờ. Thế nhưng giây phút người dân kéo chiếc bao tải lên xem thì tá hoả phát hiện đó là một xác chết. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơquan Công an. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp cùng Công an huyện Mỹ Tú xuống hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân cái chết.Khám nghiệm hiện trường, cán bộ pháp y xác định, nạn nhân là một người đàn ông. Tuy nhiên, công tác nhận dạng gặp nhiều khó khăn bởi nạn nhân tử vong đãlâu, thi thể bắt đầu phân hủy mạnh. Xác chết được đựng trong 2 chiếc bao màu vàng. Chiếc bao bên ngoài không buộc miệng nhưng chiếc bao phía trong vẫn còn buộc rất chặt, đựng xác người và 2tảng đá lớn. Nạn nhân mặc áo thun có cổ, ngắn tay, quần soóc xám, trên cổ còn buộc sợi dây dù xanh, hai chân và tay buộc bằng dây vải… Đầu tóc nạn nhân bịtróc, mắt lòi, sóng mũi gãy… Cơ quan khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là một người đàn ông, chết trên bờ, rồi neo đá bỏ xuống nước và chưa rõ nguyênnhân tử vong. Trong lúc cơ quan Công an đang rất tích cực điều tra nhân thân của nạn nhân thì gần một ngày sau đó, họ nhận được báo án của một người phụ nữ về sự mất tích của chồng mình. Tối 9/1/2013, người phụ nữ có tên Văn Thị Thủy đến trình báo với Công an huyện Mỹ Tú về sự mất tích của chồng mình ở ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng). Tại cơ quan điều tra, nước mắt tuôn trào, người vợ kể: “Ba ngày qua, tôi và gia đình tất bật tìm chồng là ông Trần Văn N., 38 tuổi, đi không về nhà”. Theo lờingười vợ kể lại, vào ngày chồng mình là anh Trần Văn N. mất tích, hai vợ chồng vẫn đi làm ruộng lúa bình thường. Tuy nhiên, sau khi đi làm đồng trở về có mộtngười lạ đậu xe máy chờ sẵn trước nhà. Trước khi đi anh N. có ôm 2 chiếc võng có dây mắc võng bằng dây dù và nói với chị Thủy rằng: “Tao đi chơi à, vài ngàytao về!” Chị Thủy lúc này có nói với chồng rằng: “Nhà còn việc mà đi đâu, chơi cái nỗi gì?” Nhưng anh N. vẫn nhảy lên xe, chạy ra đường lớn, về hướng chợ Mỹ Tú (SócTrăng). Sau nhiều ngày không thấy chồng trở về, tìm mọi cách liên lạc cũng không được, nên người phụ nữ trình báo với cơ quan Công an. Nhận tin báo chồngmất tích của người phụ nữ, Công an huyện Mỹ Tú đã kiểm tra chứng minh nhân dân của anh N.. Qua kiểm tra, vân tay trên giấy chứng minh nhân dân của anh N.trùng hợp với thi thể người đàn ông xấu số được phát hiện một ngày trước. Sau những phân tích, nhận định cùng kết quả điều tra ban đầu, Công an Sóc Trăng nhận thấy vụ án có dấu hiệu tội phạm hình sự, giết người nên đã thành lậpchuyên án, cử trinh sát xuống địa bàn xã Long Hưng, Hưng Phú (Mỹ Tú, Sóc Trăng) và huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) để điều tra sự thật về cáichết của anh Trần Văn N.. Công tác điều tra ban đầu gặp khá nhiều khó khăn khi vào thời điểm anh N. mất tích không có ai chứng kiến ngoài người vợ. Chị Thủy kể lại, 3h sáng ngày 6/1/2013 thấy Nhân lên xe máy của một người lạ để đi ra chợ Mỹ Tú. Vào thời điểm này hầu hết mọi người đang nghỉ ngơi, nhưng tại sao anh N. lại đi chơi vào thời gian này. Đây chính là mấu chốt để cơ quan Công an tiếp tục điều tra. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng tập trung khai thác vào những người có mối quan hệ với nạn nhân trước khi chết. Theo lời người dân địa phương cho biết, vợ chồng anh N. và Thủy thuộc dạng khá giả trong xóm. Anh N. được đánh giá là người chí thú, chăm chỉ làm ăn. Cuộcsống hai vợ chồng càng trọn vẹn, hạnh phúc khi hai con trai là Trần Tuấn D. 12 tuổi và Trần Tuấn V., 9 tuổi, đều học giỏi. Do có chăm chỉ làm ăn, ngoài hơn 1héc - ta đất trồng mía của gia đình thu về hàng trăm triệu mỗi năm, đôi vợ chồng trẻ còn tích góp mua được thêm một chiếc máy tuốt lúa, làm thuê cho vùng lúaMỹ Tú, thu nhập càng thêm khá. Tuy nhiên, người dân địa phương cũng cho biết, trước thời điểm anh N. mất tích một thời gian, vợ chồng anh N. có xảy ra mâu thuẫn, hay cự cãi liên quan đếntình cảm. Một người hàng xóm cho biết, chị Thủy từng tâm sự rằng, anh N. thường đùa với vợ, sẽ chết, bỏ lại hai đứa con. Những tưởng là lời nói đùa của anh N.trong cơn say nhưng ngày nhận tin anh N. được phát hiện đã tử vong, hàng xóm không khỏi bàng hoàng. Đặc biệt, chị Thủy sau khi biết tin chồng chết tỏ ra rấtđau lòng khôn nguôi, thậm chí còn có ý định tự tử đi theo chồng nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời. Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ rằng, người vợ vì quá đau lòng trước cái chết của chồng nên cũng không thiết sống, lựa chọn cách thức cực đoan như vậyđể "giải tỏa". Thế nhưng cơ quan điều tra lại nhận ra sự bất thường trong chính hành động này của người vợ. Cùng với đó là nhiều thông tin thu thập được từnhững người hàng xóm về mối quan hệ của vợ chồng Thủy, cơ quan chức năng càng thêm nghi ngờ về cái chết của anh N. có liên quan đến người phụ nữ này. Trong suốt thời gian theo dõi Thủy năm viện, cùng với những thông tin thu thập được từ hàng xóm, người thân của vợ chồng nạn nhân, cơ quan Công an đã cónhững kết luận hết sức quan trọng, đánh dấu bước đột phá tìm ra nghi phạm liên quan đến cái chết của anh N. và người đó không ai khác chính là Thủy - người vợ"thâm tình" sẵn sàng quyên sinh theo chồng. Đồng thời, một mũi khác của cơ quan Công an tiếp tục khai thác, điều tra những mối quan hệ khác của nạn nhân và nổi lên một đối tượng nghi vấn khác nữa làTrần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú) - em họ của nạn nhân. Ban chuyên án do Công an tỉnh Sóc Trăng lập ra đã nhanh chóng tiếp cận mọinguồn tin, điều tra các đối tượng. Quá trình điều tra, trinh sát, đến ngày 12/1/2013, khi các chứng cứ đã được tập hợp, Thanh và Thủy bị cảnh sát mời hợp tác điều tra. Tại cơ quan công an, trướcnhững lập luận sắc bén không thể chối cãi, Thanh và Thủy đã phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận sát hại anh N.. Thế nhưng khi biết đến nguyên nhân đằng sau của vụviệc, khiến những người làm chuyên án cũng phải rùng mình trước sự tàn độc của 2 nghi phạm. Cả hai thừa nhận quan hệ tình cảm với nhau nửa năm trước. Nhưng khi bị chồng phát hiện, can ngăn Văn Thị Thủy đã âm thầm bàn bạc với người tình giết anh N.để... có thể rộng đường yêu đương. Anh N. biết vợ ngoại tình với em họ, anh khuyên giải đủ kiểu nhưng không làm vợ thay tâm chuyển ý. Hai vợ chồng từ đâythường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2012 đầu năm 2013, Thủy coi chồng như “cái gai” trong mắt, cần phải trừ khử để được tự do yêu đương. Kế hoạch sát hại chồng tàn độc được cặp tìnhnhân vạch ra. Ngày 20/12/2012, Thủy nhắn tin cho người tình sang tâm sự rồi bàn kế hoạch giết chồng. Đến ngày 5/1/2013, anh N. đi dự đám tiệc xóm bên vềkêu đau đầu, Thủy bảo Thanh ra chợ mua 10 viên thuốc ngủ mang về cho anh N. uống. Anh N. uống nhưng không chết. Kế hoạch thất bại, Thủy và Thanh vẫn không từ bỏ ý định giết người. Chiều tối cùng ngày, N. tiếp tục đi dự tiệc nhà hàng xóm. Lần này Thủy gọi Thanh đến bàn cách giết chồng. Khoảng 19h, Thanh chạy xe máy đến, lúc này chỉ có Thủy ở nhà. Sau khi cho con uống thuốc ngủ, đôi tình nhân bàn phương án hại người rồi tranh thủ quan hệ, đợi nạn nhân về để thực hiện tội ác. Khoảng 21h, anh N. dự tiệc về say khướt, Thủy mở cửa sau cho tình nhân ra ngoài đợi, đồng thời dụ dỗ chồng ngủ sớm. Khi thấy chồng chìm vào giấc ngủ, Thủymở cửa sau cho tình nhân vào sát hại chồng… Thanh đã dùng sợi dây dù cột thòng lọng rồi cùng Thủy siết cổ anh N. cho đến chết. Xong xuôi, Thủy lấy gạch saunhà cho vào một bao tải, tháo hai cái võng trong nhà buộc hai tay chân anh N.. Người đàn ông một đời chiều vợ, thương con, chưa từng để người đàn bà ấy chịukhổ đã chết một cách đầy oan ức ngay dưới tay của người mình rất yêu thương. Trong đêm, đôi tình nhân tàn độc khiêng thi thể nạn nhân xuống xuồng rồi chở đi khoảng 20km, đến đoạn sông Bún Tàu (thuộc địa phận xã Long Hưng, huyệnMỹ Tú) thì vứt xác nạn nhân đã được buộc chặt với bao tải gạch xuống sông rồi bơi xuồng về nhà. Trời gần sáng, Thanh kêu đói bụng, Thủy nấu mì cho ăn rồitiếp tục quan hệ. Ngỡ rằng sau khi phi tang xác anh N. đôi tình nhân sẽ tự do, thoải mái yêu đương nhưng không ngờ vài hôm sau xác anh N. nổi lên. Tội ác củađôi gian phu - dâm phụ cũng bị vạch trần. Tháng 6/2013, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hai bị cáo Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú) và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi,ngụ tại xã Long Hưng, cùng huyện Mỹ Tú) về hành vi “giết người”. HĐXX đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án tử hình và Văn Thị Thủy án tù chung thân. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, tối 8/1/2013, một người dân sống ven bờ kênh 1-5, ấp Tân Thành, xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) khi đi ngang qua bờ kênh thì ngửi thấy có mùi hôithối, khác thường. Lần theo dấu vết nơi bốc ra những mùi hôi thối đó, người dân phát hiện một chiếc bao tải màu vàng nổi lờ đờ mặt nước. Khi đến gần chiếc bao tải, mùi thối càng bốc nồng nặc nhưng vì nghĩ rằng nếu xác động vật cũng không thể để như vậy, rất ảnh hưởng đến sinh hoạt nên đã kéochiếc bao tải vào bờ. Thế nhưng giây phút người dân kéo chiếc bao tải lên xem thì tá hoả phát hiện đó là một xác chết. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơquan Công an. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp cùng Công an huyện Mỹ Tú xuống hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân cái chết.Khám nghiệm hiện trường, cán bộ pháp y xác định, nạn nhân là một người đàn ông. Tuy nhiên, công tác nhận dạng gặp nhiều khó khăn bởi nạn nhân tử vong đãlâu, thi thể bắt đầu phân hủy mạnh. Xác chết được đựng trong 2 chiếc bao màu vàng. Chiếc bao bên ngoài không buộc miệng nhưng chiếc bao phía trong vẫn còn buộc rất chặt, đựng xác người và 2tảng đá lớn. Nạn nhân mặc áo thun có cổ, ngắn tay, quần soóc xám, trên cổ còn buộc sợi dây dù xanh, hai chân và tay buộc bằng dây vải… Đầu tóc nạn nhân bịtróc, mắt lòi, sóng mũi gãy… Cơ quan khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là một người đàn ông, chết trên bờ, rồi neo đá bỏ xuống nước và chưa rõ nguyênnhân tử vong. Trong lúc cơ quan Công an đang rất tích cực điều tra nhân thân của nạn nhân thì gần một ngày sau đó, họ nhận được báo án của một người phụ nữ về sự mất tích của chồng mình. Tối 9/1/2013, người phụ nữ có tên Văn Thị Thủy đến trình báo với Công an huyện Mỹ Tú về sự mất tích của chồng mình ở ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng). Tại cơ quan điều tra, nước mắt tuôn trào, người vợ kể: “Ba ngày qua, tôi và gia đình tất bật tìm chồng là ông Trần Văn N., 38 tuổi, đi không về nhà”. Theo lờingười vợ kể lại, vào ngày chồng mình là anh Trần Văn N. mất tích, hai vợ chồng vẫn đi làm ruộng lúa bình thường. Tuy nhiên, sau khi đi làm đồng trở về có mộtngười lạ đậu xe máy chờ sẵn trước nhà. Trước khi đi anh N. có ôm 2 chiếc võng có dây mắc võng bằng dây dù và nói với chị Thủy rằng: “Tao đi chơi à, vài ngàytao về!” Chị Thủy lúc này có nói với chồng rằng: “Nhà còn việc mà đi đâu, chơi cái nỗi gì?” Nhưng anh N. vẫn nhảy lên xe, chạy ra đường lớn, về hướng chợ Mỹ Tú (SócTrăng). Sau nhiều ngày không thấy chồng trở về, tìm mọi cách liên lạc cũng không được, nên người phụ nữ trình báo với cơ quan Công an. Nhận tin báo chồngmất tích của người phụ nữ, Công an huyện Mỹ Tú đã kiểm tra chứng minh nhân dân của anh N.. Qua kiểm tra, vân tay trên giấy chứng minh nhân dân của anh N.trùng hợp với thi thể người đàn ông xấu số được phát hiện một ngày trước. Sau những phân tích, nhận định cùng kết quả điều tra ban đầu, Công an Sóc Trăng nhận thấy vụ án có dấu hiệu tội phạm hình sự, giết người nên đã thành lậpchuyên án, cử trinh sát xuống địa bàn xã Long Hưng, Hưng Phú (Mỹ Tú, Sóc Trăng) và huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) để điều tra sự thật về cáichết của anh Trần Văn N.. Công tác điều tra ban đầu gặp khá nhiều khó khăn khi vào thời điểm anh N. mất tích không có ai chứng kiến ngoài người vợ. Chị Thủy kể lại, 3h sáng ngày 6/1/2013 thấy Nhân lên xe máy của một người lạ để đi ra chợ Mỹ Tú. Vào thời điểm này hầu hết mọi người đang nghỉ ngơi, nhưng tại sao anh N. lại đi chơi vào thời gian này. Đây chính là mấu chốt để cơ quan Công an tiếp tục điều tra. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng tập trung khai thác vào những người có mối quan hệ với nạn nhân trước khi chết. Theo lời người dân địa phương cho biết, vợ chồng anh N. và Thủy thuộc dạng khá giả trong xóm. Anh N. được đánh giá là người chí thú, chăm chỉ làm ăn. Cuộcsống hai vợ chồng càng trọn vẹn, hạnh phúc khi hai con trai là Trần Tuấn D. 12 tuổi và Trần Tuấn V., 9 tuổi, đều học giỏi. Do có chăm chỉ làm ăn, ngoài hơn 1héc - ta đất trồng mía của gia đình thu về hàng trăm triệu mỗi năm, đôi vợ chồng trẻ còn tích góp mua được thêm một chiếc máy tuốt lúa, làm thuê cho vùng lúaMỹ Tú, thu nhập càng thêm khá. Tuy nhiên, người dân địa phương cũng cho biết, trước thời điểm anh N. mất tích một thời gian, vợ chồng anh N. có xảy ra mâu thuẫn, hay cự cãi liên quan đếntình cảm. Một người hàng xóm cho biết, chị Thủy từng tâm sự rằng, anh N. thường đùa với vợ, sẽ chết, bỏ lại hai đứa con. Những tưởng là lời nói đùa của anh N.trong cơn say nhưng ngày nhận tin anh N. được phát hiện đã tử vong, hàng xóm không khỏi bàng hoàng. Đặc biệt, chị Thủy sau khi biết tin chồng chết tỏ ra rấtđau lòng khôn nguôi, thậm chí còn có ý định tự tử đi theo chồng nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời. Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ rằng, người vợ vì quá đau lòng trước cái chết của chồng nên cũng không thiết sống, lựa chọn cách thức cực đoan như vậyđể "giải tỏa". Thế nhưng cơ quan điều tra lại nhận ra sự bất thường trong chính hành động này của người vợ. Cùng với đó là nhiều thông tin thu thập được từnhững người hàng xóm về mối quan hệ của vợ chồng Thủy, cơ quan chức năng càng thêm nghi ngờ về cái chết của anh N. có liên quan đến người phụ nữ này. Trong suốt thời gian theo dõi Thủy năm viện, cùng với những thông tin thu thập được từ hàng xóm, người thân của vợ chồng nạn nhân, cơ quan Công an đã cónhững kết luận hết sức quan trọng, đánh dấu bước đột phá tìm ra nghi phạm liên quan đến cái chết của anh N. và người đó không ai khác chính là Thủy - người vợ"thâm tình" sẵn sàng quyên sinh theo chồng. Đồng thời, một mũi khác của cơ quan Công an tiếp tục khai thác, điều tra những mối quan hệ khác của nạn nhân và nổi lên một đối tượng nghi vấn khác nữa làTrần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú) - em họ của nạn nhân. Ban chuyên án do Công an tỉnh Sóc Trăng lập ra đã nhanh chóng tiếp cận mọinguồn tin, điều tra các đối tượng. Quá trình điều tra, trinh sát, đến ngày 12/1/2013, khi các chứng cứ đã được tập hợp, Thanh và Thủy bị cảnh sát mời hợp tác điều tra. Tại cơ quan công an, trướcnhững lập luận sắc bén không thể chối cãi, Thanh và Thủy đã phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận sát hại anh N.. Thế nhưng khi biết đến nguyên nhân đằng sau của vụviệc, khiến những người làm chuyên án cũng phải rùng mình trước sự tàn độc của 2 nghi phạm. Cả hai thừa nhận quan hệ tình cảm với nhau nửa năm trước. Nhưng khi bị chồng phát hiện, can ngăn Văn Thị Thủy đã âm thầm bàn bạc với người tình giết anh N.để... có thể rộng đường yêu đương. Anh N. biết vợ ngoại tình với em họ, anh khuyên giải đủ kiểu nhưng không làm vợ thay tâm chuyển ý. Hai vợ chồng từ đâythường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2012 đầu năm 2013, Thủy coi chồng như “cái gai” trong mắt, cần phải trừ khử để được tự do yêu đương. Kế hoạch sát hại chồng tàn độc được cặp tìnhnhân vạch ra. Ngày 20/12/2012, Thủy nhắn tin cho người tình sang tâm sự rồi bàn kế hoạch giết chồng. Đến ngày 5/1/2013, anh N. đi dự đám tiệc xóm bên vềkêu đau đầu, Thủy bảo Thanh ra chợ mua 10 viên thuốc ngủ mang về cho anh N. uống. Anh N. uống nhưng không chết. Kế hoạch thất bại, Thủy và Thanh vẫn không từ bỏ ý định giết người. Chiều tối cùng ngày, N. tiếp tục đi dự tiệc nhà hàng xóm. Lần này Thủy gọi Thanh đến bàn cách giết chồng. Khoảng 19h, Thanh chạy xe máy đến, lúc này chỉ có Thủy ở nhà. Sau khi cho con uống thuốc ngủ, đôi tình nhân bàn phương án hại người rồi tranh thủ quan hệ, đợi nạn nhân về để thực hiện tội ác. Khoảng 21h, anh N. dự tiệc về say khướt, Thủy mở cửa sau cho tình nhân ra ngoài đợi, đồng thời dụ dỗ chồng ngủ sớm. Khi thấy chồng chìm vào giấc ngủ, Thủymở cửa sau cho tình nhân vào sát hại chồng… Thanh đã dùng sợi dây dù cột thòng lọng rồi cùng Thủy siết cổ anh N. cho đến chết. Xong xuôi, Thủy lấy gạch saunhà cho vào một bao tải, tháo hai cái võng trong nhà buộc hai tay chân anh N.. Người đàn ông một đời chiều vợ, thương con, chưa từng để người đàn bà ấy chịukhổ đã chết một cách đầy oan ức ngay dưới tay của người mình rất yêu thương. Trong đêm, đôi tình nhân tàn độc khiêng thi thể nạn nhân xuống xuồng rồi chở đi khoảng 20km, đến đoạn sông Bún Tàu (thuộc địa phận xã Long Hưng, huyệnMỹ Tú) thì vứt xác nạn nhân đã được buộc chặt với bao tải gạch xuống sông rồi bơi xuồng về nhà. Trời gần sáng, Thanh kêu đói bụng, Thủy nấu mì cho ăn rồitiếp tục quan hệ. Ngỡ rằng sau khi phi tang xác anh N. đôi tình nhân sẽ tự do, thoải mái yêu đương nhưng không ngờ vài hôm sau xác anh N. nổi lên. Tội ác củađôi gian phu - dâm phụ cũng bị vạch trần. Tháng 6/2013, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hai bị cáo Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú) và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi,ngụ tại xã Long Hưng, cùng huyện Mỹ Tú) về hành vi “giết người”. HĐXX đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án tử hình và Văn Thị Thủy án tù chung thân. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.