"Gia đình hoa dâm bụt" Hòa Minzy - Đức Phúc - Erik tài năng ra sao?

Hòa Minzy - Đức Phúc - Erik rất thân thiết trong 8 năm qua. Trong cuộc sống, Đức Phúc và Erik luôn là những người đầu tiên mà Hòa Minzy tiết lộ những cột mốc quan trọng như có bầu, sinh con. Ảnh: FB Hòa Minzy. Trong cuộc phỏng vấn với Tổ Quốc, Erik chia sẻ, hội “Hoa dâm bụt” có sự cạnh tranh tích cực về hoạt động nghệ thuật. “Chúng tôi nhìn vào nhau và nhắc nhau cố gắng. Khi nhìn thấy anh chị thành công, mình không thể nào ngồi yên được. Tôi quan sát và cố gắng đầu tư hơn vào sản phẩm. Đó chính là động lực”, Erik nói. Ảnh: FB Đức Phúc. Ngoài ra, chia sẻ trên Dân Việt, Erik cho biết, mỗi khi một trong ba người hội “Hoa dâm bụt” có sản phẩm âm nhạc mới, hai người còn lại chủ động lên mạng xã hội chia sẻ giúp, liên tục cập nhật để giới thiệu, quảng bá cho nhau. Ảnh: FB Hòa Minzy. Erik từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Ở sân chơi này, anh dừng chân ở vòng đối đầu.Sau Giọng hát Việt nhí 2013, Erik tiếp tục tham gia các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình. Năm 2014, anh lọt top 25 Ngôi sao Việt và top 4 The Winner. Ảnh: FB Erik. Năm 2014, Erik đầu quân về công ty của ST. 319. Năm 2016, giọng ca sinh năm 1997 gia nhập nhóm nhạc Monstar. Tháng 1/2016, Erik cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay Sau tất cả. Ca khúc giúp tên tuổi của Erik được nhiều khán giả biết đến. Năm 2024, Erik gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi. Ảnh: FB Erik. Năm 2015, Đức Phúc đến với Giọng hát Việt. Nhờ có giọng ca hay, “chàng trai đung đưa” trở thành quán quân cuộc thi này. Ảnh: FB Đức Phúc. Tên tuổi của Đức Phúc gắn liền với nhiều ca khúc như Em đồng ý, Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên, Ánh nắng của anh, Hết thương cạn nhớ, Người ơi người ở đừng về. Ảnh: FB Đức Phúc. Năm 2014, vượt qua Hoàng Yến Chibi và Gia Bảo trong đêm chung kết Học viện ngôi sao, ca sĩ Hòa Minzy trở thành quán quân. Năm 2016, tham gia Gương mặt thân quen, cô trượt top 4. Ảnh: Người Lao Động. Hòa Minzy có bản hit đầu tiên năm 2020 khi ra mắt Không cùng nhau suốt kiếp. Mới đây, cô tiếp tục có sản phẩm gây sốt là Bắc Bling. Ảnh: FB Hòa Minzy. Xem video: "NS Xuân Hinh bắn rap trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy". Nguồn FB Hoà Minzy

Hòa Minzy - Đức Phúc - Erik rất thân thiết trong 8 năm qua. Trong cuộc sống, Đức Phúc và Erik luôn là những người đầu tiên mà Hòa Minzy tiết lộ những cột mốc quan trọng như có bầu, sinh con. Ảnh: FB Hòa Minzy. Trong cuộc phỏng vấn với Tổ Quốc, Erik chia sẻ, hội “Hoa dâm bụt” có sự cạnh tranh tích cực về hoạt động nghệ thuật. “Chúng tôi nhìn vào nhau và nhắc nhau cố gắng. Khi nhìn thấy anh chị thành công, mình không thể nào ngồi yên được. Tôi quan sát và cố gắng đầu tư hơn vào sản phẩm. Đó chính là động lực”, Erik nói. Ảnh: FB Đức Phúc. Ngoài ra, chia sẻ trên Dân Việt, Erik cho biết, mỗi khi một trong ba người hội “Hoa dâm bụt” có sản phẩm âm nhạc mới, hai người còn lại chủ động lên mạng xã hội chia sẻ giúp, liên tục cập nhật để giới thiệu, quảng bá cho nhau. Ảnh: FB Hòa Minzy. Erik từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Ở sân chơi này, anh dừng chân ở vòng đối đầu.Sau Giọng hát Việt nhí 2013, Erik tiếp tục tham gia các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình. Năm 2014, anh lọt top 25 Ngôi sao Việt và top 4 The Winner. Ảnh: FB Erik. Năm 2014, Erik đầu quân về công ty của ST. 319. Năm 2016, giọng ca sinh năm 1997 gia nhập nhóm nhạc Monstar. Tháng 1/2016, Erik cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay Sau tất cả. Ca khúc giúp tên tuổi của Erik được nhiều khán giả biết đến. Năm 2024, Erik gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi. Ảnh: FB Erik. Năm 2015, Đức Phúc đến với Giọng hát Việt. Nhờ có giọng ca hay, “chàng trai đung đưa” trở thành quán quân cuộc thi này. Ảnh: FB Đức Phúc. Tên tuổi của Đức Phúc gắn liền với nhiều ca khúc như Em đồng ý, Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên, Ánh nắng của anh, Hết thương cạn nhớ, Người ơi người ở đừng về. Ảnh: FB Đức Phúc. Năm 2014, vượt qua Hoàng Yến Chibi và Gia Bảo trong đêm chung kết Học viện ngôi sao, ca sĩ Hòa Minzy trở thành quán quân. Năm 2016, tham gia Gương mặt thân quen, cô trượt top 4. Ảnh: Người Lao Động. Hòa Minzy có bản hit đầu tiên năm 2020 khi ra mắt Không cùng nhau suốt kiếp. Mới đây, cô tiếp tục có sản phẩm gây sốt là Bắc Bling . Ảnh: FB Hòa Minzy. Xem video: "NS Xuân Hinh bắn rap trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy". Nguồn FB Hoà Minzy