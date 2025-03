Cho thuê phòng vì thương người, chủ khách sạn gặp cái kết “cay đắng“

Mới đây, chủ một khách sạn ở Đà Lạt vì quá tức giận với cách hành xử của một vị khách đã đăng tải bài viết trên fanpage chính thức của khách sạn. Theo đó, vị khách này vốn đã bị một khách sạn khác từ chối trước đó, nhưng vì lòng thương người nên chủ khách sạn này quyết định nhận: "Sáng hôm qua có chị khách đi taxi đỗ xịch trước cửa, khách sạn bên cạnh từ chối không nhận vì chị ngồi xe lăn, khách sạn mình nhận. Sau khi đẩy chị vào trong thì anh lái taxi phải xin nước và đồ vệ sinh để chà rửa rất nhiều lần ghế sau xe". (Ảnh: Khách sạn golden rum Đà Lạt) Vị khách này còn nhờ người dọn phòng mua hộ bún bò để ăn, tuy nhiên đến khi thanh toán thì vị khách này trả lời tỉnh queo là không có tiền: "Tính cũng thương người nên nhận thì biết là chị gặp tainan nên phải ngồi xe lăn, lại không có ai bên cạnh đỡ đần, chị còn nhờ cô dọn phòng mua cho 2 bát bún bò huế (cô dọn phòng trả tiền). Tới hồi trả phòng chị tỉnh queo: "Chị không có tiền đâu".(Ảnh: Khách sạn golden rum Đà Lạt) Chưa hết, vị khách này còn để lại những sản phẩm khiến chủ khách sạn phải đứng hình: "Lên xem cái phòng mà muốn ngất xỉu luôn tại chỗ. Ga đệm không chỉ dây bẩn mà còn ám mùi rất khó tả, thực sự là không thể nào sử dụng được nữa, ngó cái nhà vệ sinh thì ngất tập 2 vì những gì chị để lại. Khổ cô dọn phòng, dọn tới mấy tiếng đồng hồ cũng không hết mùi." (Ảnh: Khách sạn golden rum Đà Lạt) Cuối cùng, chủ khách sạn đành phải ngậm ngùi chấp nhận thiệt về mình mà không nhận được tiền thanh toán nào, thậm chí cả một lời thông cảm hay xin lỗi: "Mà thế đã xong đâu, đáng ra đỡ tức hơn nếu như chị nói được 1 câu gì đấy cho nguôi ngoai thì chị chỉ ngồi im nhìn ra đường, không một lời xin lỗi, không một chút mảy may cảm thấy áy náy. Cuối cùng vì là chỗ làm ăn nên đành phải để chị đi mà thiệt hại thì mình nhận, quá chán!" Ở phần bình luận, không ít người đã để lại bình luận chỉ trích vị khách nói trên: "Không phải tự nhiên mà khách sạn trước từ chối chị", "thương người, người báo hại", "không phải cứ già là đáng kính, cứ tàn tật là đáng thương". Đây cũng không phải là câu chuyện chủ một khách sạn hay homestay phải lên tiếng để tố khách hàng có cư xử thiếu ý thức. Cách đây ít lâu, một người chủ homestay ở Hải Phòng vì quá bức xúc với cách hành xử của đoàn khách thuê nên vừa đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái than thở đầy bất lực: "Chuyện đời của chủ homestay vốn đã lắm điều bất ngờ, nhưng lần này lại đậm chất "hoang mang" khi gặp phải một cặp khách "vừa thô vừa bạo". Khi nhận lại phòng, chủ nhà chỉ biết cười khổ vì giường thì biến thành bãi "tiểu tiện tự do", còn sofa thì được tắm trong vô số vết bẩn mà chẳng ai hiểu nổi nguồn gốc." Chủ homestay cũng hoàn toàn"bó tay" trước cảnh tượng trong nhà vệ sinh. "Không chỉ dừng lại ở đó, mùi "hương đồng gió nội" từ nhà vệ sinh khiến chủ trọ bàng hoàng, chẳng phải vì bồn cầu hỏng, mà là vì khách... quên xả nước! Dù cố gắng kiềm chế, chủ nhà không thể nào không nhíu mày khi thấy bồn vệ sinh cũng... không được sử dụng theo đúng công năng của nó". Cùng chung cảnh ngộ, chủ một căn villa cũng phải than trời với đoàn khách nhà mình. Đoàn khách check out để lại một bài chiến trường toàn rác và đồ ăn thừa không dọn dẹp. Khi chủ villa yêu cầu phụ thu 200 cành dọn dẹp thì chỉ nhận lại được câu nói: “Chị kêu nhà chị làm gì bày gì mà mất phí em”. Có thể thấy trên sàn nhà, trên sofa, trên bàn, đâu đâu cũng có rác.

