Tên sát nhân số “đào hoa” và hành trình phạm tội ghê rợn

Theo hồ sơ vụ án, khuya ngày 27/1/2011, Công an phường Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) nhận được tin báo của ông Nguyễn Chí Thành (SN 1971, ở xã Đông Ngạc, Từ Liêm) về việc mấy ngày gần đây không gặp, không liên lạc được với anh ruột là Nguyễn Chí H. (SN 1961), trú tại tổ 3, phường Sài Đồng, quận Long Biên. Sốt ruột và lo lắng, ông Thành đã đến nhà ông H. và cùng một số người hàng xóm phá cửa vào nhà. Tại tầng 2, phát hiện ông H. đã chết, trên người có nhiều vết máu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua khám nghiệm, cơ quan Công an xác định nạn nhân H. tử vong do bị vật cứng đập nhiều nhát vào vùng đầu, trong đó nghiêm trọng nhất là 2 nhát dọc vùng trán, 1 nhát ngang gáy. Những cú đập này khiến hộp sọ nạn nhân bị vỡ rạn nhiều mảng, vùng trán bị lún sâu. Thời gian tử vong khoảng trong ngày 25, 26/1/2011. Tài sản bị mất gồm chiếc xe máy WaveS; điện thoại di động Nokia, nhẫn vàng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản, tuy nhiên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn do không có nhân chứng, các dấu vết tại hiện trường không nhiều. Nạn nhân là người đồng tính nam, sống độc thân, có quan hệ phức tạp. Đặc biệt, hàng xóm thường xuyên thấy nhiều thanh niên trẻ, đẹp trai đến nhà, thậm chí ngủ qua đêm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua sàng lọc các đối tượng, lực lượng điều tra phát hiện một số thanh niên thường qua lại nhà ông H., được ông cho tiền. Đồng thời, khi vụ án xảy ra các đối tượng đều không có mặt tại Hà Nội. Một tổ công tác gồm lực lượng của Phòng PC45 phối hợp với Công an quận Long Biên nhanh chóng có mặt tại Thanh Hóa để tổ chức điều tra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong số các đối tượng, Lưu Công Hoàng được đưa vào danh sách sàng lọc. Một tổ công tác đã về nhà Hoàng ở Hòa Bình để khai thác, song Hoàng đã cắt liên lạc từ nhiều ngày nay. Đầu mối duy nhất là cô gái tên Thủy, người yêu của Hoàng. Thủy cho biết ngày 27/1/2011, Hoàng có gọi điện cho Thủy, bảo sẽ về Thanh Hóa thăm người yêu. Tuy nhiên, sau khi gặp Thủy thì Hoàng bảo phải về quê, vì sắp Tết rồi. Từ đó không thấy Hoàng liên lạc lại nữa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lập tức thông tin về đối tượng đã được thông báo cho nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên TP Thanh Hóa. Đồng thời những mối liên hệ dù là nhỏ nhất của Hoàng ở Thanh Hóa cũng được lục soát kỹ lưỡng, nhưng vẫn chưa có kết quả. Chiều 29 Tết, lực lượng điều tra đang tính đến phương án phải rút về Hà Nội để cho anh em nghỉ Tết thì một cô gái báo rằng Hoàng vừa mới liên hệ với cô ta. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cô gái này (SN 1986, trú tại Đông Sơn, Thanh Hóa) vốn không có nghề nghiệp gì. Khoảng 4 - 5 ngày trước cô đã gặp Hoàng tại một quán cà phê. Sau một đêm cùng nhau ở khách sạn, hôm sau cô đưa luôn bạn trai mới quen về nhà mình. Cũng chính vì thế mà Hoàng đã trốn tránh được ít ngày. Ngay sau đó, Lưu Công Hoàng (SN 1988, trú tại Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) đã bị bắt khi hắn đang lẩn trốn tại một siêu thị ở trung tâm TP Thanh Hóa.. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai khoảng tháng 4/2010, hắn quen biết với ông H. và nhiều lần đến nhà ăn ngủ. Biết ông H. là người độc thân và có nhiều tài sản, Hoàng nổi lòng tham. Khoảng 23h ngày 24/1/2011, Hoàng đến nhà ông H. chơi và được ông H. nấu mì tôm cho ăn. Ăn xong bát mì tôm, Hoàng nhanh chân lên phòng ngủ ở tầng hai, lấy chiếc chày gỗ dưới gầm giường giấu vào chăn, giả vờ ngủ trước. Khi ông H. từ tầng hai đi lên, Hoàng bất ngờ dùng chiếc chày gỗ đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục xuống đất và chết tại chỗ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hoàng đã lục soát cướp đi 4 nhẫn vàng, 1 điện thoại và 1 xe máy. Sau khi gây án Hoàng trốn vào Thanh Hóa với người yêu. Ngày 27/1, Hoàng mang xe đến khu vực Nhà máy Bê tông Xuân Mai (thuộc địa bàn xã Thủy Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bán với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó, Hoàng lại tiếp tục bỏ trốn vào Thanh Hóa. Đến ngày 1/2/2011, thì bị cơ quan CSĐT bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tháng 9/2011, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lưu Công Hoàng. Xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Lưu Công Hoàng tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản (tổng hình phạt là tử hình). Vụ án là bài học cho những thanh niên có lối sống buông thả, vì tiền mà giết người sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

