Cảnh sát bắt đối tượng chém người tử vong ở Nghệ An

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã tạm giữ hình sự Lê Đăng Tuấn (50 tuổi, trú xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn) để làm rõ hành vi Giết người.

Khoảng 13h chiều ngày 1/8, tại nhà ông Trần Văn S. (khối Chế biến lâm sản 3, thuộc phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) đã xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong.

Tuấn bị khống chế áp giải về trụ sở cơ quan điều tra.

Thời điểm trên, Lê Đăng Tuấn đến chơi nhà ông S. Tại đây, trong lúc nói chuyện, Tuấn và anh T.V.C. (1990, trú huyện Nghĩa Đàn) đã xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đã dùng hung khí chém vào cổ anh C. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng Tuấn bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an phường Quang Phong, Công an Thị xã Thái Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ án và tổ chức truy bắt đối tượng. Sau khoảng vài giờ gây án, đối tượng Tuấn đã bị bắt giữ cách hiện trường gây án khoảng 500 m. Sau khi bắt giữ, đối tượng Lê Đăng Tuấn đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

>>> Video cảnh sát khống chế, bắt giữ đối tượng Lê Đăng Tuấn:

Nguồn: Báo PLVN

Vụ án đang được Phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ.