Cảnh giác bẫy “việc nhẹ lương cao” dịp cuối năm

Tìm qua mạng xã hội chị N.T.H (Hải Dương) biết được thông tin một đơn vị đang tuyển công nhân may theo công đoạn sản phẩm. Yêu cầu công nhân có tay nghề, kinh nghiệm may hàng thời trang thiết kế. Nếu nhận làm công việc này, chị N.T.H cần chuyển khoản đặt cọc trước 2 triệu đồng để nhận hàng về nhà may, sau khi hoàn thiện trả hàng, công ty sẽ trả cả tiền cọc và tiền công. Tuy nhiên, sau khi đã đóng tiền cọc, may hoàn thành đơn hàng và gửi lại hàng theo yêu cầu, nhưng đã 2 tháng trôi qua, chị N.T.H vẫn chưa nhận được cả tiền cọc đã đóng cũng như tiền công may. Chị H. có gọi điện đến số điện thoại đã giao dịch ban đầu nhưng không nhận được hồi đáp.

Cuối năm, thị trường lao động sôi động hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh dịp giáp Tết. Song đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng để lừa đảo người lao động.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của nhiều người lao động, nhất là những lao động trẻ mới tham gia vào thị trường lao động và chưa có nhiều kinh nghiệm, gây méo mó trong bức tranh tuyển dụng chung. Không ít người lao động đã mất cả tiền, công sức nhưng lại không nhận lại được gì.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội khuyến cáo người lao động cần cảnh giác trước những lời mời việc nhẹ lương cao.

Ông Vũ Quang Thành lưu ý, người lao động khi tìm kiếm bất kỳ công việc nào cũng nên tìm hiểu thật kỹ trước khi đi đến ký kết hợp đồng lao động, từ tính chất công việc, đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt cần hết sức lưu ý là không bao giờ có việc nhẹ lương cao. Khi người lao động được mời chào một công việc có tính chất nhẹ nhàng, lương hậu hĩnh thì điều đó chắc chắn không có.

Hiện nay thị trường lao động có rất nhiều kênh tuyển dụng khác nhau, ông Thành khuyến cáo người lao động cần tìm đến những địa chỉ kết nối tìm việc uy tín như hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm.

Tại Hà Nội, hệ thống các các sàn việc làm vệ tinh đã được đặt tại các quận, huyện và đều có doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng qua trung tâm. Người lao động có nhu cầu sẽ đều được tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ đến thời điểm người lao động kết nối, tìm kiếm được việc làm để có thu nhập cho bản thân. Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ việc làm hiện nay cũng thực hiện kết nối chia sẻ thông tin về thị trường lao động với các địa phương khác. Hiện về cơ bản đã kết nối được hầu hết các tỉnh phía Bắc, thông qua đó các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của mỗi địa phương", ông Vũ Quang Thành thông tin.