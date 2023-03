Vì sao phi tần nhà Thanh luôn cảnh giác đề phòng cung nữ?

Trong chốn hậu cung, hàng ngàn phi tần nhà Thanh dưới mỗi thời hoàng đế đều bước vào "cuộc chiến" tranh sủng, đấu đá lẫn nhau để được ân sủng và có địa vị cao. Do trong cũng có tới hàng ngàn phi tần, mỹ nữ nên cuộc tranh sủng diễn ra cùng khốc liệt. Họ sử dụng nhiều cách khác nhau để có cơ hội được gặp nhà vua, khiến bậc đế vương yêu thích từ đó sẽ được ân sủng. Nếu trở thành sủng phi của hoàng đế thì phi tần sẽ có thể mang long thai, sinh hạ được hoàng tử hay công chúa. Nhờ vậy, họ sẽ được nhà vua sắc phong những địa vị cao trong cung và tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Không chỉ được ban thưởng nhiều vàng bạc, châu báu, lụa là..., phi tần đắc sủng còn có nhiều cung nữ, thái giám đi theo hầu hạ. Tuy nhiên, điều này khiến phi tần vừa mừng vừa lo. Nguyên nhân là bởi việc càng có nhiều cung nữ đi theo hầu hạ càng chứng tỏ phi tần đó được vua ẩn sủng và có địa cao trong cung. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các phi tần, lo lắng, cảnh giác đề phòng cung nữ. Bởi lẽ, do là sủng phi nên nhà vua sẽ thường lui tới cung của phi tần. Trong những lần đến cung của sủng phi, nhà vua sẽ được các cung nữ hầu hạ như dâng trà nước... Nếu cung nữ nào sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khéo léo có thể may mắn được nhà vua để ý. Khi ấy, cung nữ đó sẽ có cơ hội được hoàng đế sủng hạnh. Sau này, cung nữ có thể được sắc phong làm tần phi chính thức của vua nếu mang long thai. Điều này khiến phi tần - chủ nhân của cung nữ đó vô cùng tức giận. Nguyên do là bởi cung nữ xuất thân thấp kém đó được vua sủng hạnh nên giờ có vị trí gần như ngang bằng, thậm chí cao hơn mình. Thậm chí, một cài cung nữ về sau còn "vượt mặt" chủ nhân trở thành quý phi. Do vậy, các phi tần luôn cảnh giác các cung nữ, tránh để họ có cơ hội quyến rũ nhà vua và trở thành tình địch nguy hiểm của mình. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

