Không quân Ấn Độ đối đầu 40 máy bay cảnh báo sớm Trung Quốc-Pakistan

Theo tin từ trang web Eurasia Times của truyền thông Ấn Độ, trong cuộc đấu thầu máy bay chiến đấu đa chức năng hạng trung (MMRCA 1.0) đầu tiên của Không quân Ấn Độ, loại máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen của công ty Saab Thụy Điển đã bị loại trước đối thủ Rafale đến từ Pháp. Nhưng Saab không bỏ cuộc mà tiếp tục vận động hành lang với lãnh đạo Không quân Ấn Độ. Trong loạt dự án MMRCA 2.0 thứ hai, Ấn Độ dự định sẽ mua 114 máy bay chiến đấu mới, để đối phó với Trung Quốc và Pakistan. Và Saab hy vọng, New Delhi sẽ lựa chọn Gripen là loại máy bay chiến đấu trong dự án MMRCA 2.0. Ảnh: Chiến đấu cơ JAS-39 - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên sẽ khó có khả năng Không quân Ấn Độ lựa chọn máy bay Gripen, do chuỗi cung ứng sản xuất Gripen phía Thụy Điển chiếm chưa 50%, còn đều phụ thuộc vào đối tác nước ngoài, nhất là Mỹ; bên cạnh đó, Saab đã cung cấp cho "đại kình địch" của Ấn Độ là Pakistan một số lượng lớn máy bay cảnh báo sớm hiện đại. Ảnh: Chiến đấu cơ JAS-39 - Nguồn: Wikipedia. Trong không chiến với máy bay chiến đấu của đối phương, AWACS có thể phát hiện và theo dõi máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và UAV của đối phương trước và khắc phục được những điểm mù của radar bố trí trên mặt đất; đồng thời cũng có thể theo dõi sự tập trung lực lượng mặt đất của đối phương và hoạt động của tàu chiến. Ảnh: Vai trò của AWACS trong chỉ huy đội hình chiến đấu - Nguồn: Wikipedia. Theo thông báo của Saab, công ty trước đó đã giành được hợp đồng trị giá 165 triệu USD để xuất khẩu máy bay cảnh báo sớm Saab-2000 Erieye cho nước ngoài, nhưng không tiết lộ số lượng cũng như danh tính của quốc gia xuất khẩu. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye - Nguồn: Wikipedia. Nhưng quốc gia mua máy bay cảnh báo sớm của Thụy Điển có thể không phải là ai khác, mà chính là đối thủ Pakistan của Ấn Độ. Bởi lẽ, trong nhiều năm qua, Pakistan và Saab vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết và hiện Không quân Pakistan đang có trong biên chế 6 chiếc AWACS Saab-2000 Erieye và số AWACS này đóng một vai trò quan trọng trong Không quân Pakistan. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye - Nguồn: Wikipedia. Trong cuộc đụng độ trên không giữa Ấn Độ và Pakistan ở khu vực Balakot vào ngày 27/2/2019, Không quân Pakistan đã sử dụng các máy bay AWACS này để chỉ huy và điều khiển 25 máy bay chiến đấu chiến đấu chống lại Không quân Ấn Độ. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Theo thông tin từ tờ tập san quân sự Jane's Defense Weekly, vào ngày 9/4/2019 (tức là chỉ hơn một tháng sau khi kết thúc cuộc không chiến ở khu vực Balakot), Saab đã chuyển giao thêm ba chiếc AWACS cho Không quân Pakistan. Việc này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Ấn Độ. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Máy bay cảnh báo sớm Saab-2000 Erieye của Saab có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như giám sát trên không và trên biển, cũng như thu thập thông tin tình báo và chỉ huy cảnh báo sớm. Radar mảng quét điện tử chủ động của nó, có thể phát hiện mục tiêu cách xa tới 450 km. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Chuyên gia phân tích quốc phòng Anand Sieg của Ấn Độ nói rằng, Pakistan được trang bị loại vũ khí quan trọng này dưới mũi của Ấn Độ. Saab đã âm thầm chuyển giao một số máy bay cảnh báo sớm Saab-2000 cho Không quân Pakistan. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Do có số lượng lớn máy bay chiến đấu, nên Không quân Ấn Độ cần ít nhất 20 chiếc AWACS để có thể cùng lúc đối đầu với cả Trung Quốc và Pakistan. Tuy nhiên do thói điều hành quan liêu của Chính phủ Ấn Độ, khiến số lượng AWACS của nước này còn thiếu rất nhiều. Ảnh: AWACS A-50 của Không quân quân đội nhập từ Nga - Nguồn: Topwar Hiện tại Trung Quốc và Pakistan, hiện có hơn 40 máy bay cảnh báo sớm, chỉ riêng với đối thủ Pakistan, ngoài số AWACS Saab-2000, Không quân Pakistan còn nhập từ đồng minh Trung Quốc 4 chiếc AWACS ZDK-03; đây là loại AWACS được cho là sao chép từ chiếc E-3 nổi tiếng của Mỹ. Ảnh: AWACS ZDK-03 của Không quân Pakistan mua từ Trung Quốc - Nguồn: Sina Việc trang bị và sử dụng máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm trong Không quân Pakistan và Trung Quốc đã giúp hai "kình địch" của Ấn Độ có nhiều lợi thế trên không, khi tham chiến với những thông tin tình báo được ghi nhận và gửi về theo thời gian thực. Trong khi đó, lực lượng AWACS của Ấn Độ vừa mỏng lại vừa yếu; đây là vấn đề Ấn Độ phải khắc phục ngay trong thời gian tới. Ảnh: AWACS ZDK-03 của Không quân Pakistan mua từ Trung Quốc - Nguồn: Sina Video UAV Azerbaijan phá hủy hệ thống phòng không Armenia - Nguồn: BPQ Azerbaijan

Theo tin từ trang web Eurasia Times của truyền thông Ấn Độ, trong cuộc đấu thầu máy bay chiến đấu đa chức năng hạng trung (MMRCA 1.0) đầu tiên của Không quân Ấn Độ, loại máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen của công ty Saab Thụy Điển đã bị loại trước đối thủ Rafale đến từ Pháp. Nhưng Saab không bỏ cuộc mà tiếp tục vận động hành lang với lãnh đạo Không quân Ấn Độ. Trong loạt dự án MMRCA 2.0 thứ hai, Ấn Độ dự định sẽ mua 114 máy bay chiến đấu mới, để đối phó với Trung Quốc và Pakistan. Và Saab hy vọng, New Delhi sẽ lựa chọn Gripen là loại máy bay chiến đấu trong dự án MMRCA 2.0. Ảnh: Chiến đấu cơ JAS-39 - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên sẽ khó có khả năng Không quân Ấn Độ lựa chọn máy bay Gripen, do chuỗi cung ứng sản xuất Gripen phía Thụy Điển chiếm chưa 50%, còn đều phụ thuộc vào đối tác nước ngoài, nhất là Mỹ; bên cạnh đó, Saab đã cung cấp cho "đại kình địch" của Ấn Độ là Pakistan một số lượng lớn máy bay cảnh báo sớm hiện đại. Ảnh: Chiến đấu cơ JAS-39 - Nguồn: Wikipedia. Trong không chiến với máy bay chiến đấu của đối phương, AWACS có thể phát hiện và theo dõi máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và UAV của đối phương trước và khắc phục được những điểm mù của radar bố trí trên mặt đất; đồng thời cũng có thể theo dõi sự tập trung lực lượng mặt đất của đối phương và hoạt động của tàu chiến. Ảnh: Vai trò của AWACS trong chỉ huy đội hình chiến đấu - Nguồn: Wikipedia. Theo thông báo của Saab, công ty trước đó đã giành được hợp đồng trị giá 165 triệu USD để xuất khẩu máy bay cảnh báo sớm Saab-2000 Erieye cho nước ngoài, nhưng không tiết lộ số lượng cũng như danh tính của quốc gia xuất khẩu. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye - Nguồn: Wikipedia. Nhưng quốc gia mua máy bay cảnh báo sớm của Thụy Điển có thể không phải là ai khác, mà chính là đối thủ Pakistan của Ấn Độ. Bởi lẽ, trong nhiều năm qua, Pakistan và Saab vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết và hiện Không quân Pakistan đang có trong biên chế 6 chiếc AWACS Saab-2000 Erieye và số AWACS này đóng một vai trò quan trọng trong Không quân Pakistan. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye - Nguồn: Wikipedia. Trong cuộc đụng độ trên không giữa Ấn Độ và Pakistan ở khu vực Balakot vào ngày 27/2/2019, Không quân Pakistan đã sử dụng các máy bay AWACS này để chỉ huy và điều khiển 25 máy bay chiến đấu chiến đấu chống lại Không quân Ấn Độ. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Theo thông tin từ tờ tập san quân sự Jane's Defense Weekly, vào ngày 9/4/2019 (tức là chỉ hơn một tháng sau khi kết thúc cuộc không chiến ở khu vực Balakot), Saab đã chuyển giao thêm ba chiếc AWACS cho Không quân Pakistan. Việc này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Ấn Độ. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Máy bay cảnh báo sớm Saab-2000 Erieye của Saab có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như giám sát trên không và trên biển, cũng như thu thập thông tin tình báo và chỉ huy cảnh báo sớm. Radar mảng quét điện tử chủ động của nó, có thể phát hiện mục tiêu cách xa tới 450 km. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Chuyên gia phân tích quốc phòng Anand Sieg của Ấn Độ nói rằng, Pakistan được trang bị loại vũ khí quan trọng này dưới mũi của Ấn Độ. Saab đã âm thầm chuyển giao một số máy bay cảnh báo sớm Saab-2000 cho Không quân Pakistan. Ảnh: AWACS Saab-2000 Erieye của Không quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Do có số lượng lớn máy bay chiến đấu, nên Không quân Ấn Độ cần ít nhất 20 chiếc AWACS để có thể cùng lúc đối đầu với cả Trung Quốc và Pakistan. Tuy nhiên do thói điều hành quan liêu của Chính phủ Ấn Độ, khiến số lượng AWACS của nước này còn thiếu rất nhiều. Ảnh: AWACS A-50 của Không quân quân đội nhập từ Nga - Nguồn: Topwar Hiện tại Trung Quốc và Pakistan, hiện có hơn 40 máy bay cảnh báo sớm, chỉ riêng với đối thủ Pakistan, ngoài số AWACS Saab-2000, Không quân Pakistan còn nhập từ đồng minh Trung Quốc 4 chiếc AWACS ZDK-03; đây là loại AWACS được cho là sao chép từ chiếc E-3 nổi tiếng của Mỹ. Ảnh: AWACS ZDK-03 của Không quân Pakistan mua từ Trung Quốc - Nguồn: Sina Việc trang bị và sử dụng máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm trong Không quân Pakistan và Trung Quốc đã giúp hai "kình địch" của Ấn Độ có nhiều lợi thế trên không, khi tham chiến với những thông tin tình báo được ghi nhận và gửi về theo thời gian thực. Trong khi đó, lực lượng AWACS của Ấn Độ vừa mỏng lại vừa yếu; đây là vấn đề Ấn Độ phải khắc phục ngay trong thời gian tới. Ảnh: AWACS ZDK-03 của Không quân Pakistan mua từ Trung Quốc - Nguồn: Sina Video UAV Azerbaijan phá hủy hệ thống phòng không Armenia - Nguồn: BPQ Azerbaijan