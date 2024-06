Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao ở Nghệ An

Ngày 18/6, thông tin từ Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025 cho biết, đơn vị vừa ban hành Thông báo số 610/TB-BCĐ về việc cảnh báo cháy rừng.

Vụ cháy rừng đợt nắng nóng vừa qua ở Nghệ An có diễn biến phức tạp, đã thiêu rụi hơn 10 ha rừng trên địa bàn xã Thanh Khai (Thanh Chương), sau đó lan sang khu vực rừng hỗn hợp thuộc địa bàn thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 cảnh báo cấp cháy rừng trên các khu vực rừng ở địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024: Từ Cấp IV - Cấp nguy hiểm đến Cấp V- Cấp cực kỳ nguy hiểm.



Để chủ động ứng phó, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các huyện, thành, thị; lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc quy định tại các Nghị định, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước; các Công điện, Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, triển khai tốt công tác cảnh báo cháy rừng tại chòi canh lửa trên địa bàn tỉnh, theo dõi hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm. Làm tốt công tác cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng sớm đến chính quyền địa phương, chủ rừng và nhân dân để nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.

Cùng với đó, tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra, canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao (Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, Khu lăng mộ Vua Mai Hắc Đế, Khu lâm viên núi Quyết, Khu vực Đền Cuông...).

Kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo đầy đủ chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức PCCCR kịp thời, hiệu quả.

Chủ động và khẩn trương rà soát kế hoạch, các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện với phương châm “4 tại chỗ”; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

