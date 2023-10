Cần sớm hoàn thiện Luật Đường bộ và Luật Trật tự, ATGT Đường bộ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao cho rằng, thực tiễn triển khai thi hành Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, đến hiện tại, xuất hiện một số bất cập, quy định chưa cụ thể và các vấn đề phát sinh trong tình hình mới đối với đường cao tốc, cơ chế huy động nguồn lực xã hội vào công trình giao thông, phương tiện giao thông thông minh…

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ thiếu rõ ràng, chưa rành mạch, dẫn đến quá trình thực hiện còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, nhất là giữa cơ quan quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và cơ quan quản lý Nhà nước về hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật. Điều này làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chưa giải quyết được thực trạng phức tạp về trật tự an toàn giao thông đường bộ như mục tiêu đề ra.