Quảng Ninh “siết” xe vi phạm vận tải hành khách, container

Theo tinh thần của lễ phát động ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và hàng hóa bằng container diễn ra từ ngày 15/8/2023 đến ngày 15/10/2023, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng lập các chốt, tổ kiểm soát các phương tiện xe khách, xe container lưu thông trên đường.

Trên QL 18 đoạn chân cầu Bãi Cháy, tổ công tác Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành dừng xe, kiểm tra hàng chục phương tiện là xe khách, xe container và phát hiện nhiều lỗi vi phạm. Trong đó, chủ yếu các lỗi về lệnh vận chuyển, tuyến đường, lịch trình, hợp đồng vận chuyển...

Trên các tuyến đường TP. Hạ Long, Đội CSGT TP. Hạ Long và Thanh tra Giao thông (Sở GTVT Quảng Ninh) cũng huy động nhiều cán bộ tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý lỗi vi phạm của xe khách, xe container.

Trước đó, tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Thuận, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Đợt ra quân sẽ tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nhất là các đoạn đường thường xuyên xảy ra TNGT, khu vực trung chuyển, đón, trả khách, bến xe, tuyến đường khu vực kho, bãi, bến cảng, khu công nghiệp, cửa khẩu có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng container; tình hình về phương tiện, hoạt động kinh doanh vận tải; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách và hàng hóa bằng container, như: Chở quá số người quy định, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, lệnh vận chuyển, tuyến đường, lịch trình, hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách, việc lắp camera giám sát và thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải; kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với đội ngũ lái xe…

Đồng thời, khắc phục những tồn tại, vướng mắc, khó khăn, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa bằng container và TTATGT.

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phó Giám đốc tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu, lực lượng Công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra giao thông; trung tâm sát hạch lái xe và giám sát giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, không can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông; không lợi dụng việc kiểm soát, tuần tra để gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; nỗ lực đảm bảo TTATGT.

