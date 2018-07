Cận cảnh sào huyệt ma túy Lóng Luông bị san phẳng

Xe xúc ủi, xe tải được huy động để san phẳng ngôi nhà của ông trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ

Ngày 1/7, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã tiến hành san gạt, dọn dẹp sào huyệt ma túy của Nguyễn Thanh Tuân ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Toàn bộ đường hầm, boongke, nhà kiên cố của trùm ma túy Tuân sẽ bị san phẳng trong hôm nay.



Theo quan sát của phóng viên, căn nhà kiên cố được xây dựng như boongke của Tuân gồm 4 căn nhà xây san sát có lối thông nhau. Một căn nhà nằm sát bìa rừng để tiện bề tháo chạy vào rừng và có thể vượt biên sang Lào nếu như bị lực lượng chức năng truy kích.

Tại căn nhà số 2 có đường hầm, bên ngoài có tường bê tông được xây dựng kiên cố bao quanh. Sau cuộc đấu súng với các chiến sĩ trinh sát tinh nhuệ, căn nhà này bốc cháy, nhiều vị trí bị hư hỏng nặng.

Giống như đại bản doanh buôn bán, điều hành đường dây ma tuý của Nguyễn Thanh Tuân thì “căn cứ địa” của Thuận “chột”, cũng sẽ bị san phẳng.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) là đối tượng có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gồm 2 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, 1 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La.