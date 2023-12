Bộ xương người trong bể nước thải: Khởi tố vụ án, hung thủ có lộ diện?

Công an TP Hải Phòng mới đây thông tin đã khởi tố vụ án hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm mới được tìm thấy trong bể nước thải bỏ hoang. Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, trú ở thôn 5 làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).



Vụ việc được phát hiện chiều 6/12, thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Quỳ (thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) khi đi tìm con chó bị mất đã phát hiện bô hài cốt người tại khu vực bể nước bỏ hoang sau vườn nhà.

Lấy mẫu xét nghiệm ADN bộ hài cốt, cơ quan công an đã xác định được nạn nhân là Nguyễn Thu Thanh. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, chị Thanh đã bị sát hại rồi phi tang thi thể vào bể nước, hộp sọ có vết nứt vỡ do ngoại lực tác động.

Hiện trường phát hiện bộ hài cốt sau 13 năm nạn nhân mất tích.

Cuối năm 2010, chị Thanh đi giao gas rồi mất tích. Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc tìm kiếm, điều tra, tuy nhiên chỉ tìm thấy xe máy chị Thanh ở dưới mương nước thuộc xã Lại Xuân. Kể từ thời điểm chị Thanh mất tích đến khi phát hiện bộ hài cốt đã 13 năm.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ.

Kết quả xác minh ban đầu về việc phát hiện bộ xương người có dấu hiệu bị sát hại. Có rất nhiều căn cứ nghi ngờ nạn nhân bị sát hại như nạn nhân ra khỏi nhà để bán gas nhưng không thấy trở về, gia đình đã thông báo mất tích cách đây 13 năm và tìm kiếm nhưng không thấy.

Mới đây bộ xương được phát hiện trong bể nước cũng có thấy sự “bất thường”. Trong khi đó, bộ xương của nạn nhân còn có dấu vết nứt vỡ hộp sọ, đây cũng là những dấu hiệu của hành vi phạm tội.

Theo quy định của pháp luật, khi có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh và xác định bộ xương là xương người, đã xác định danh tính của nạn nhân, xác định bộ xương có dấu vết tác động ngoại lực, gia đình và chính quyền địa phương thông báo là nạn nhân mất tích không rõ lý do cách đây 13 năm nên vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Căn cứ vào điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra là có căn cứ.

Theo quy định tại Điều 172 BLHS, “thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.”.

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội giết người theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999 (do thời điểm xảy ra vụ án đang có hiệu lực của bộ luật hình sự 1999) đây là vụ án hình sự thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nên thời hạn điều tra vụ án này là 4 tháng, chưa tính thời gian gia hạn 4 lần mỗi lần không quá 4 tháng, trường hợp đặc biệt có thể gia hạn thêm một lần nữa. Trong quá trình điều tra vụ án này, nếu có căn cứ tạm đình chỉ, cơ quan điều tra cũng có thể tạm đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, đặc biệt là sẽ xây dựng chân dung hung thủ để xác định người đã thực hiện hành vi giết người là ai để tiến hành khởi tố bị can, xử lý theo quy định của pháp luật theo khoản 1, Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra nếu Viện Kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi tố, Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can và trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung

Trong vụ án này, nạn nhân khi bị sát hại còn khá trẻ và được gia đình thông báo mất tích khi đang đi giao hàng cách đây 13 năm. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ người đặt hàng là ai, hiện nay người này đang sinh sống ở đâu, có biểu hiện nghi vấn hay không ? Ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nạn nhân có bị mất tài sản hay không, có bị xâm hại tình dục hay không, có mâu thuẫn thù oán với ai hay không để tiến hành các hướng điều tra, xác định hung thủ của vụ án này.

Thông thường những vụ án mạng xảy ra, nạn nhân là nữ còn trẻ tuổi, nguyên nhân của vụ án có thể do mâu thuẫn cá nhân, do ghen tuông; do bị cướp tài sản hoặc bị hiếp dâm rồi bị hung thủ sát hại để bịt đầu mối...

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ xây dựng các hướng điều tra, thu thập các tài liệu chứng cứ để xác định nguyên nhân vụ việc. Việc đầu tiên là sẽ thu thập các chứng cứ theo quy định của pháp luật để xác định nạn nhân có mâu thuẫn với ai không, trong cuộc sống có ai mâu thuẫn đến mức có thể tìm cách sát hại nạn nhân hay không?

Đồng thời sẽ làm rõ thời điểm ra khỏi nhà, nạn nhân mang theo những đồ đạc, tài sản gì. Hiện nay chiếc xe máy không bị mất, tuy nhiên những tài sản khác như điện thoại, ví tiền, đồ trang sức có bị mất mát gì không?

Vụ việc xảy ra đã quá lâu, chưa xác định được hiện trường vụ án, nếu xác định được hiện trường, hiện trường cũng không còn nguyên vẹn, khó có thể thu thập được chứng cứ để chứng minh hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn (nếu có) nên nếu trường hợp nạn nhân bị hiếp dâm trước khi bị sát hại cũng rất khó để chứng minh điều này, trừ trường hợp có người làm chứng hoặc đối tượng tự thú về hành vi này.

Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ đưa ra nhiều giả thiết, xây dựng nhiều hướng điều tra để xác định hung thủ. Trong đó làm rõ nguyên nhân sự việc là yếu tố quan trọng để xác định hướng điều tra, đồng thời sẽ khoanh vùng các đối tượng vi phạm có thể gây ra vụ án này: đó có thể là những người có mâu thuẫn với nạn nhân, các đối tượng nghiện ma tuý thuộc dạng theo dõi quản lý của cơ quan chức năng, đặc biệt là người đã liên hệ với nạn nhân trước khi mất tích...

Đây là vụ án khó, phức tạp bởi những chứng cứ thông tin ban đầu không nhiều, sự việc lại diễn ra quá lâu, chưa xác định được hiện trường của vụ án. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ lần theo các manh mối, xây dựng các giả thiết, các hướng điều tra để từng bước làm sáng tỏ bản chất của sự việc, xác định hung thủ gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.