Sự thật về “hố đen” bí ẩn Thái Bình Dương lan truyền trên mạng

Phát hiện trên Google Maps: Một người dùng Reddit với biệt danh Kokoblocks đã chia sẻ hình ảnh về một hố đen bí ẩn giữa Thái Bình Dương, thu hút sự chú ý và tranh luận sôi nổi. Ảnh: arabiaweather.com. Suy đoán về căn cứ bí mật. Một số người cho rằng khu vực này có thể là căn cứ quân sự bí mật và bị Google làm mờ để tránh lộ thông tin. Ảnh: pbs.twimg.com. Đảo Vostok.Thực tế, "hố đen" này chính là đảo Vostok, một hòn đảo nhỏ không người ở thuộc Cộng hòa Kiribati, nằm ở phía Đông Bắc New Zealand. Ảnh: i.natgeofe.com. Thảm thực vật dày đặc. Đảo Vostok được bao phủ bởi rừng cây dày đặc, tạo ra màu đen khi nhìn từ trên cao, dẫn đến hiểu lầm về một "hố đen" trên bản đồ. Ảnh: services.meteored.com. Được phát hiện bởi người Nga. Hòn đảo được phát hiện vào năm 1820 bởi nhà thám hiểm người Nga Fabian Gottlieb von Bellingshausen, người đã đặt tên nó theo con tàu của mình – Vostok (có nghĩa là "phía Đông" trong tiếng Nga). Ảnh: Pinterest. Không có nước ngọt. Một trong những lý do chính khiến đảo Vostok không có cư dân sinh sống là do không có nguồn nước ngọt tự nhiên. Điều này khiến hòn đảo không thể duy trì sự sống của con người. Ảnh: images.pagina12.com.ar. Hệ sinh thái độc đáo. Đảo Vostok là nơi sinh sống của nhiều loài chim biển quý hiếm, bao gồm chim nhiệt đới đuôi đỏ, hải âu và nhàn đen. Đây cũng là lý do hòn đảo được bảo vệ như một khu bảo tồn thiên nhiên. Ảnh: explorersweb.com. Từng có kế hoạch khai thác đảo nhưng thất bại. Vào những năm 1920, một nhóm người từ Hawaii đã cố gắng khai thác đảo Vostok để trồng dừa, nhưng do đất không phù hợp, dự án này đã nhanh chóng thất bại. Ảnh: nypost.com. Một trong những hòn đảo hoang sơ nhất thế giới. Vì chưa từng bị khai thác quá mức và không có người sinh sống, đảo Vostok vẫn giữ nguyên trạng thái tự nhiên như cách đây hàng thế kỷ. Đây là một trong những hòn đảo hoang sơ và ít bị con người tác động nhất trên thế giới. Ảnh: dailymail.co.uk. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

