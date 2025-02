Người ta nói rằng cái lạnh khắc nghiệt là một trong những “vị thần bảo vệ lãnh thổ nước Nga”. Trong lịch sử, cả Napoleon và Hitler đều bị đánh bại bởi thời tiết giá lạnh ở nước Nga. Vào ngày 17/ 2, khi cuộc xung đột Ukraine bước sang ngày thứ 1090, cái lạnh khắc nghiệt âm 15 độ C ở vùng Kursk, một lần nữa trở thành vũ khí để quân đội Nga bảo vệ lãnh thổ của họ. Do quân đội Nga (RFAF) tấn công liên tục vào tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine (AFU), và quân số của AFU thực sự không đủ, nên quân Ukraine ở mặt trận Kursk rất khó có cơ hội thay quân và nghỉ ngơi. Hậu quả là, do trang phục tương đối mỏng, không có áo chống rét và chiến trường cực kỳ khắc nghiệt, nên có nhiều lính Ukraine bị tê cóng, đến mức gần đây RFAF thường xuyên phát hiện lính Ukraine chết cóng trong rừng. Khi AFU gặp khó khăn, đương nhiên RFAF sẽ ngay lập tức tận dụng thời cơ, để đẩy nhanh việc tấn công trên toàn khu vực chiến tuyến. Do đó, quan sát chiến trường Nga-Ukraine hiện nay, có thể thấy có ba thay đổi có thể ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc chiến trong hai tuần tới. Đầu tiên, RFAF phát động cuộc phản công Kursk lần thứ sáu và chiếm được điểm chốt quan trọng ở khu vực do Ukraine chiếm đóng. Ngày 17/2, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo, RFAF đã tái chiếm được làng Sverdelikovo, cách thị trấn Sudzha khoảng 12 km về phía tây bắc. Từ Sverdelikovo chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến thị trấn Sudzha và dọc con đường 12 km này, không có một ngôi làng nào; do vậy, ngôi làng là một trung tâm cung cấp quan trọng ở cánh phía tây của khu vực Kursk do Ukraine chiếm đóng. Sau khi tiến vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga, AFU đã biến ngôi làng Sverdlikovo thành một khu vực trận địa phòng ngự cực kỳ vững chắc, dựa vào sông Loknya chia ngôi làng thành hai nửa phía đông và phía tây và những cánh rừng rộng lớn ở cả hai bên bờ sông. Kể từ ngày 10/2, khi RFAF mở cuộc phản công Kursk lần thứ sáu, hai bên đã giao tranh ác liệt tại đây trong khoảng một tuần, trước khi RFAF hoàn toàn đẩy lùi quân Ukraine khỏi tuyến phòng thủ này và về cơ bản chiếm lại được phần nhô ra dọc theo đường ranh giới ở cánh phía tây, của khu vực do Ukraine chiếm đóng. Kể từ khi AFU tiến vào khu vực Kursk vào tháng 8 năm ngoái, RFAF đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào giữa mỗi tháng kể từ tháng 9. Diện tích khu vực do Ukraine chiếm đóng cũng đã giảm từ 1.260 km2 ban đầu, xuống còn 421 km2 hiện tại. Theo thông tin chiến trường của Bộ Quốc phòng Nga, thương vong của AFU tại khu vực Kursk sau 6 tháng tiến vào đây, đã vượt quá 61.000 quân. Hiện tại, sau khi RFAF chiếm được làng Sverdlikovo, khả năng cơ động của AFU sẽ bị hạn chế đáng kể và tốc độ phản công của họ cũng giảm đi. Rốt cuộc, trên thảo nguyên bằng phẳng Kursk, AFU vốn không có vị trí chiến lược nào để phòng thủ, đã phải dựa vào các chiến thuật tấn công để ngăn chặn vòng vây “bức tường sắt” của RFAF. Việc mất pháo đài Sverdlikovo sẽ khiến AFU phải tiếp tục tăng quân, hoặc thay đổi chiến thuật. Thứ hai, RFAF bắt đầu quét sạch quân Ukraine còn lại trong vòng vây ở phía tây Kurakhove. Vào ngày 17/2, RFAF không chỉ chiếm được hoàn toàn làng Ulakly ở phía tây Kurakhovo, mà còn đột phá vào làng Kostyantynopil ở phía tây Ulakly từ phía nam. Vào thời điểm này, tất cả các cứ điểm của AFU tại các làng mạc và thị trấn ở vùng ngoại ô phía tây Kurakhove, đều bị RFAF phá vỡ, và quân Nga bắt đầu dọn sạch tàn quân Ukraine còn mắc kẹt trong vòng vây. Để nhanh chóng đạt được mục tiêu này, RFAF đã triển khai gấp đôi lực lượng tấn công mặt đất so với bình thường. Rõ ràng, RFAF có ý định chớp thời cơ và san phẳng toàn bộ khu vực kiên cố Kurakhove, để “giải phóng” 13 lữ đoàn quân của họ đang tập trung tại khu vực này. Sau khi lực lượng mới này được “giải phóng”, áp lực tấn công vào AFU trên hướng Pokrovsk sẽ tăng gấp đôi ngay lập tức. Thứ ba, RFAF đã tấn công vào phía sau tuyến phòng thủ mới Dnipro. Vào ngày 17/2, các Trung đoàn cơ giới 143 và 394 của RFAF đã phát động một cuộc tấn công dữ dội về phía bắc và phía tây thị trấn Velyka Novosyolka, hướng thẳng đến làng Novoselka, chỉ cách đường cao tốc H-15 từ Zaporizhia đến Kurakhovo khoảng 10 km. Nếu RFAF chiếm được ngôi làng này trong bước tiếp theo, họ không chỉ đe dọa trực tiếp đến tuyến tiếp tế chính của AFU trong khu vực, mà còn có thể cắt đứt tuyến phòng thủ mới được xây dựng của AFU theo hướng sông Dnieper. Sau khi vòng vung khu vực phòng thủ Donetsk đổ vỡ, AFU đã xây dựng một tuyến phòng thủ mới dọc theo sông Shiyal, cách đó khoảng 40 km về phía tây, cố gắng dựa vào rào cản tự nhiên của con sông để ngăn RFAF vượt sông và tấn công thành phố Dnipro. Nhưng họ không ngờ rằng, tuyến phòng thủ bắc nam của họ đã bị RFAF tấn công từ phía nam và đường rút lui của họ đã bị cắt đứt. Hiện RFAF cũng đã tập hợp khoảng 10 lữ đoàn quân ở khu vực Velyka Novosyolka. Việc họ tiến quân toàn lực về phía bắc chắc chắn sẽ khiến tướng Drapati, Tư lệnh mặt trận Donbass đau đầu. Tuy nhiên, điều khiến các tướng lĩnh cấp cao của AFU lo lắng nhất hiện nay, không phải là đòn tiến công của Nga, mà là sự ủng hộ của Mỹ không còn. Như vậy, AFU khó có thể chống đỡ các đòn tấn công của RFAF. (Nguồn ảnh Topwar, Liveuamap, Deep State, Ukrinform, RIA Novosti).

https://topwar.ru/259549-prishedshie-v-kurskuju-oblast-morozy-uvelichili-smertnost-sredi-boevikov-vsu-ot-pereohlazhdenija.html

https://topwar.ru/259774-stal-izvesten-razmer-osvobozhdennoj-ot-vsu-territorii-kurskoj-oblasti.html

https://topwar.ru/259528-kazhdyj-raz-odno-i-to-zhe-ukrainskie-voennye-podtverdili-likvidaciju-rossijskimi-vojskami-kurahovskogo-karmana.html

https://topwar.ru/259506-shturmovye-podrazdelenija-gruppirovki-vostok-neozhidannoj-atakoj-prorvalis-v-selo-novoselka-k-zapadu-ot-velikoj-novoselki.html

Người ta nói rằng cái lạnh khắc nghiệt là một trong những “vị thần bảo vệ lãnh thổ nước Nga”. Trong lịch sử, cả Napoleon và Hitler đều bị đánh bại bởi thời tiết giá lạnh ở nước Nga. Vào ngày 17/ 2, khi cuộc xung đột Ukraine bước sang ngày thứ 1090, cái lạnh khắc nghiệt âm 15 độ C ở vùng Kursk, một lần nữa trở thành vũ khí để quân đội Nga bảo vệ lãnh thổ của họ. Do quân đội Nga (RFAF) tấn công liên tục vào tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine (AFU), và quân số của AFU thực sự không đủ, nên quân Ukraine ở mặt trận Kursk rất khó có cơ hội thay quân và nghỉ ngơi. Hậu quả là, do trang phục tương đối mỏng, không có áo chống rét và chiến trường cực kỳ khắc nghiệt, nên có nhiều lính Ukraine bị tê cóng, đến mức gần đây RFAF thường xuyên phát hiện lính Ukraine chết cóng trong rừng. Khi AFU gặp khó khăn, đương nhiên RFAF sẽ ngay lập tức tận dụng thời cơ, để đẩy nhanh việc tấn công trên toàn khu vực chiến tuyến. Do đó, quan sát chiến trường Nga-Ukraine hiện nay, có thể thấy có ba thay đổi có thể ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc chiến trong hai tuần tới. Đầu tiên, RFAF phát động cuộc phản công Kursk lần thứ sáu và chiếm được điểm chốt quan trọng ở khu vực do Ukraine chiếm đóng. Ngày 17/2, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo, RFAF đã tái chiếm được làng Sverdelikovo, cách thị trấn Sudzha khoảng 12 km về phía tây bắc. Từ Sverdelikovo chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến thị trấn Sudzha và dọc con đường 12 km này, không có một ngôi làng nào; do vậy, ngôi làng là một trung tâm cung cấp quan trọng ở cánh phía tây của khu vực Kursk do Ukraine chiếm đóng. Sau khi tiến vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga, AFU đã biến ngôi làng Sverdlikovo thành một khu vực trận địa phòng ngự cực kỳ vững chắc, dựa vào sông Loknya chia ngôi làng thành hai nửa phía đông và phía tây và những cánh rừng rộng lớn ở cả hai bên bờ sông. Kể từ ngày 10/2, khi RFAF mở cuộc phản công Kursk lần thứ sáu, hai bên đã giao tranh ác liệt tại đây trong khoảng một tuần, trước khi RFAF hoàn toàn đẩy lùi quân Ukraine khỏi tuyến phòng thủ này và về cơ bản chiếm lại được phần nhô ra dọc theo đường ranh giới ở cánh phía tây, của khu vực do Ukraine chiếm đóng. Kể từ khi AFU tiến vào khu vực Kursk vào tháng 8 năm ngoái, RFAF đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào giữa mỗi tháng kể từ tháng 9. Diện tích khu vực do Ukraine chiếm đóng cũng đã giảm từ 1.260 km2 ban đầu, xuống còn 421 km2 hiện tại. Theo thông tin chiến trường của Bộ Quốc phòng Nga, thương vong của AFU tại khu vực Kursk sau 6 tháng tiến vào đây, đã vượt quá 61.000 quân. Hiện tại, sau khi RFAF chiếm được làng Sverdlikovo, khả năng cơ động của AFU sẽ bị hạn chế đáng kể và tốc độ phản công của họ cũng giảm đi. Rốt cuộc, trên thảo nguyên bằng phẳng Kursk, AFU vốn không có vị trí chiến lược nào để phòng thủ, đã phải dựa vào các chiến thuật tấn công để ngăn chặn vòng vây “bức tường sắt” của RFAF. Việc mất pháo đài Sverdlikovo sẽ khiến AFU phải tiếp tục tăng quân, hoặc thay đổi chiến thuật. Thứ hai, RFAF bắt đầu quét sạch quân Ukraine còn lại trong vòng vây ở phía tây Kurakhove. Vào ngày 17/2, RFAF không chỉ chiếm được hoàn toàn làng Ulakly ở phía tây Kurakhovo, mà còn đột phá vào làng Kostyantynopil ở phía tây Ulakly từ phía nam. Vào thời điểm này, tất cả các cứ điểm của AFU tại các làng mạc và thị trấn ở vùng ngoại ô phía tây Kurakhove, đều bị RFAF phá vỡ, và quân Nga bắt đầu dọn sạch tàn quân Ukraine còn mắc kẹt trong vòng vây. Để nhanh chóng đạt được mục tiêu này, RFAF đã triển khai gấp đôi lực lượng tấn công mặt đất so với bình thường. Rõ ràng, RFAF có ý định chớp thời cơ và san phẳng toàn bộ khu vực kiên cố Kurakhove, để “giải phóng” 13 lữ đoàn quân của họ đang tập trung tại khu vực này. Sau khi lực lượng mới này được “giải phóng”, áp lực tấn công vào AFU trên hướng Pokrovsk sẽ tăng gấp đôi ngay lập tức. Thứ ba, RFAF đã tấn công vào phía sau tuyến phòng thủ mới Dnipro. Vào ngày 17/2, các Trung đoàn cơ giới 143 và 394 của RFAF đã phát động một cuộc tấn công dữ dội về phía bắc và phía tây thị trấn Velyka Novosyolka, hướng thẳng đến làng Novoselka, chỉ cách đường cao tốc H-15 từ Zaporizhia đến Kurakhovo khoảng 10 km. Nếu RFAF chiếm được ngôi làng này trong bước tiếp theo, họ không chỉ đe dọa trực tiếp đến tuyến tiếp tế chính của AFU trong khu vực, mà còn có thể cắt đứt tuyến phòng thủ mới được xây dựng của AFU theo hướng sông Dnieper. Sau khi vòng vung khu vực phòng thủ Donetsk đổ vỡ, AFU đã xây dựng một tuyến phòng thủ mới dọc theo sông Shiyal, cách đó khoảng 40 km về phía tây, cố gắng dựa vào rào cản tự nhiên của con sông để ngăn RFAF vượt sông và tấn công thành phố Dnipro. Nhưng họ không ngờ rằng, tuyến phòng thủ bắc nam của họ đã bị RFAF tấn công từ phía nam và đường rút lui của họ đã bị cắt đứt.

https://topwar.ru/259549-prishedshie-v-kurskuju-oblast-morozy-uvelichili-smertnost-sredi-boevikov-vsu-ot-pereohlazhdenija.html

https://topwar.ru/259774-stal-izvesten-razmer-osvobozhdennoj-ot-vsu-territorii-kurskoj-oblasti.html

https://topwar.ru/259528-kazhdyj-raz-odno-i-to-zhe-ukrainskie-voennye-podtverdili-likvidaciju-rossijskimi-vojskami-kurahovskogo-karmana.html

https://topwar.ru/259506-shturmovye-podrazdelenija-gruppirovki-vostok-neozhidannoj-atakoj-prorvalis-v-selo-novoselka-k-zapadu-ot-velikoj-novoselki.html Hiện RFAF cũng đã tập hợp khoảng 10 lữ đoàn quân ở khu vực Velyka Novosyolka. Việc họ tiến quân toàn lực về phía bắc chắc chắn sẽ khiến tướng Drapati, Tư lệnh mặt trận Donbass đau đầu. Tuy nhiên, điều khiến các tướng lĩnh cấp cao của AFU lo lắng nhất hiện nay, không phải là đòn tiến công của Nga, mà là sự ủng hộ của Mỹ không còn. Như vậy, AFU khó có thể chống đỡ các đòn tấn công của RFAF. (Nguồn ảnh Topwar, Liveuamap, Deep State, Ukrinform, RIA Novosti).https://topwar.ru/259549-prishedshie-v-kurskuju-oblast-morozy-uvelichili-smertnost-sredi-boevikov-vsu-ot-pereohlazhdenija.htmlhttps://topwar.ru/259506-shturmovye-podrazdelenija-gruppirovki-vostok-neozhidannoj-atakoj-prorvalis-v-selo-novoselka-k-zapadu-ot-velikoj-novoselki.html