Bộ xương người trong nhà vệ sinh ở Tiền Giang: Điểm loạt “phát hiện” kinh hoàng

Bộ xương người trong nhà vệ sinh: Ngày 6/7, Công an Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường và cho giám định ADN để xác định chính xác danh tính của bộ xương trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Trước đó, chiều 5/7, một công an viên và ông Nguyễn Phúc Thuần (SN 1969; ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đến nhà ông Nguyễn Phúc Thạo (SN 1982; em ruột ông Thuần) để làm thủ tục bàn giao nhà, đất vì ông Thạo đã bán cho ông Thuần. Khi mở cửa vào, ông Thuần phát hiện trong nhà vệ sinh có một bộ xương người. Theo công an, nhiều khả năng bộ xương trên là của ông Thạo. Ông này sống một mình. Từ tháng 12/2022 đến nay, nhà đóng cửa và không ai liên lạc được với ông Thạo. Bộ xương người ở bãi đất trống huyện Củ Chi: Chiều 2/6, người dân đi qua khu đất trống, cây cỏ mọc um tùm tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM thì phát hiện một bộ xương người và đã báo công an. Bước đầu, xác định nạn nhân mặc quần ngắn, áo sơ mi dài tay; ước lượng thời gian tử vong khoảng một tháng. Khu vực phát hiện bộ xương người này cách vị trí hiện trường vụ án mạng người phụ nữ tử vong dưới rãnh nước trong vườn trái cây ở đường Nguyễn Thị Lèn (xã Trung An, huyện Củ Chi) ngày 5/5 khoảng 600m. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Phát hiện bộ xương người trong khu "đất vàng" nghìn tỷ: Ngày 6/2, tại bụi cây phía trong mặt bằng Khu đô thị Đông Hương (MB 3241), thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, người dân phát hiện một bộ xương người. Đây là khu "đất vàng" ở xứ Thanh, mặt bằng khu đô thị này từng nổi tiếng trong giới bất động sản với số tiền trúng đấu giá hơn 1.000 tỷ đồng. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, bên cạnh thi thể đã phân hủy có phát hiện một số gói nghi là ma túy và hơn 200.000 đồng. Đi hái nấm, phát hiện bộ xương người cạnh nghĩa địa: Trưa 15/12/2022, một số người dân đi hái nấm tại khu vực khối phố Đoan Trai (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) phát hiện bộ xương người nên đã trình báo cho chính quyền địa phương. Theo quan sát, trên người nạn nhân có một áo thun, cạnh đó là chiếc mũ bảo hiểm, nhiều khả năng nạn nhân là nam giới. Rất có thể nạn nhân đã chết cách đây khoảng 1-2 tháng. Khu vực phát hiện bộ xương người gần khu dân cư, nhưng xung quanh có nhiều mồ mả nên ít người qua lại. Phát hiện bộ xương người trong núi đá hiểm trở: Chiều tối 16/11/2022, trong khi đi tìm kiếm bò, một số người dân xã Tam Kim (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã phát hiện một bộ xương người trong hang tại khu vực đồi núi đá Gòi Hẩu thuộc xóm Phai Khắt. Khám nghiệm hiện trường phía trong hang, Công an phát hiện một hộp sọ nghi là của người cùng nhiều phần xương khác lẫn vào các phần xương động vật chứa trong các bao tải. Bộ xương đang trong quá trình mục nát, một số bộ phận đã bị mục nát hoàn toàn. Phát hiện bộ xương người tại khu đất trống ở Bình Dương: Chiều 10/10/2022, người dân bất ngờ phát hiện tại khu đất trống gần quốc lộ 13 gần ranh giới giữa thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An (Bình Dương) có một bộ xương nghi là của người. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, người cao, tử vong cách đó khoảng 15 ngày, thi thể đã phân hủy hết chỉ còn trơ bộ xương, nhiều chỗ có màu đen cháy sém, không thể nhận dạng. Tá hỏa khi phát hiện bộ xương người trong rừng keo: Sáng 2/10, trong lúc khai thác gỗ keo cho chủ vườn là ông Nguyễn Văn Bìu, trú ở xóm 4, thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhóm người làm phát hiện một sợi dây thừng treo lủng lẳng trên cây (còn nút thắt), bên dưới có một bộ xương người. Cơ quan chức năng Quảng Bình đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy mẫu xét nghiệm ADN. Đồng thời, làm thủ tục chôn cất nạn nhân tại khu nghĩa trang tập trung trên địa bàn theo quy định. Phát hiện 2 bộ xương khô nằm trên võng giữa rừng: Ngày 22/8/2022, một số người dân của huyện Kbang trong khi đi hái măng tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang), giáp ranh với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) phát hiện 2 thi thể (chưa xác định được giới tính) nằm trên 2 chiếc võng. Ban đầu cho thấy 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô, quần áo mục nát. Theo cơ quan chức năng nhận định, 2 thi thể trên có khả năng là người ở địa phương khác đến vì trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Kbang không có trường hợp nào gia đình thông báo mất tích. Phát hiện xương người tại chân cầu cạn ở Thái Nguyên: Ngày 11/3/2022, người dân xóm Đồng Tiến, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên phát hiện một bộ xương người tại chân cầu cạn số 4. Công an khám nghiệm hiện trường, tìm thấy một xương hộp sọ và nhiều mảnh xương khác không lành lặn. Nạn nhân được xác định là người từ nơi khác đến vì trong xã thời gian qua không có người mất tích.

