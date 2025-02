Bắt khẩn cấp tài xế xe khách vụ tai nạn 6 người tử vong

Ngày 22/2, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, ở Hà Nội), tài xế ô tô khách gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Cơ quan Công an đọc lệnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe ô tô khách.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 21/2, ô tô khách mang BKS 26F. 009.XX (nhà xe Tuấn béo) chạy tuyến Sơn La – Hà Nam lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng từ Sơn La đi Hà Nội, đến địa phận bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo đi ngược chiều từ hướng Hà Nội lên Sơn La mang BKS 36R. 004.XX. Cú va chạm rất mạnh khiến 6 người tử vong tại chỗ.

Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, điều động lực lượng công an, cứu hộ cứu nạn và chỉ đạo các lực lượng phối hợp với y tế, chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động giải quyết vụ tai nạn giao thông. Lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã đánh dấu hiện trường, huy động phương tiện ưu tiên đưa người bị thương về Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu để sơ cứu ban đầu, huy động xe cứu thương chuyển tuyến theo nguyện vọng của các gia đình có người bị nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Các lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng cắt gỡ mắc kẹt, di chuyển thi thể người chết về nhà xác bệnh viện; thông báo cho gia đình, tổ chức lực lượng chức năng khám nghiệm, bàn giao và hỗ trợ phương tiện di chuyển thi thể người chết về gia đình.

Tổ chức xử lý tình huống phương tiện hư hỏng trên mặt đường giải quyết lưu thông Quốc lộ 6. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện, thu thập dấu vết, điều tra giải quyết vụ tai nạn theo đúng quy định. Căn cứ kết quả khám nghiệm sơ bộ, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do trời mưa, mặt đường trơn ướt, người điều khiển xe khách không làm chủ được tốc độ nên khi vào cua nửa thân xe phía sau bị văng sang làn đường ngược chiều va chạm với xe đầu kéo.

Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở người điều khiển xe khách cho kết quả 0,000mg/L khí thở, âm tính với các chất ma túy. Đối với người điều khiển xe đầu kéo, xét nghiệm nước tiểu cho kết quả âm tính với các chất ma túy, nồng độ cồn trong máu chờ kết quả xét nghiệm.

Trước tình hình thời tiết có mưa, khiến mặt đường trơn trượt kèm sương mù trên tuyến Quốc lộ 6, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Việc di chuyển trên tuyến đường đèo núi vốn đã nguy hiểm, nay có thêm sương mù, đường trơn khiến việc lưu thông trên những cung đường này tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần hạn chế và có thể tạm ngừng lưu thông trên những tuyến đường do mưa, sương mù có nguy cơ gây trơn trượt không điều khiển được phương tiện.

Danh sách 6 người tử vong: 1. V.M.V (SN 2019; trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. 2. D.T.T. (SN 1990; trú tại tổ 3, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. 3. N.T.N. (SN 1994; trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. 4. Đ.T.H. (SN 1986), lái xe đầu kéo BKS 36R-004.XX. 5. Đ.V.P. (trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. 6. Đ.V.T. (trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. Danh sách 8 người bị thương: 1. V.G.H. (SN 2015; trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. 2. Đ.V.T. (SN 1981; trú tại xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, Hà Nội), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. 3. P.T.H. (SN 1974; trú tại phường Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. 4. N.T.L. (SN 1971; trú tại phường Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. 5. L.T.N. (SN1971; trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. 6. N.V.H. (SN 1962; trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX. 7. N.M.H. (SN 1996; trú tại Hà Nội), phụ xe đầu kéo BKS 36R-004.XX. 8. N.Đ.H. (SN 1983; trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), hành khách đi xe giường nằm BKS 26F - 009.XX.)