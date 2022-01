Bộ Văn hóa đề nghị dừng bắn pháo hoa, tổ chức lễ hội tết Nhâm Dần 2022

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa ký công văn 58 gửi các Sở quản lý văn hóa, du lịch các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.



Theo đó, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm, lãnh đạo Bộ đề nghị các sở văn hóa tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở văn hóa tham mưu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ.

Các sở căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương để tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao; hoạt động tại các bảo tàng, di tích, thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn... theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa ban hành.

Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu chủ động hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch trong việc cưới, việc tang, tảo mộ, mừng thọ; tổ chức ngày lễ, ngày kỷ niệm; các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí thuộc trách nhiệm quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của ngành y tế tại địa bàn theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Đồng thời yêu cầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật của người dân nhằm thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế; thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết trong trạng thái bình thường mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc và tình hình dịch bệnh COVID-19 của từng địa phương.

Đến thời điểm này, một số địa phương đã lên kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa trong Tết Nhâm Dần 2022. Cụ thể, Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất là công viên Thống Nhất. Hải Phòng dự kiến bắn tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

Trong khi đó, một số địa phương mới đây cho biết, không bắn pháo hoa, tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong Tết Nguyên đán.

Cụ thể, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Công văn số 01 chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng không tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động tập trung đông người, vào dịp Tết Nguyên đán để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Hội An đã ban hành thông báo về việc dừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại sự kiện Hội An - Chào năm mới 2022 (TP.Hội An có kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới 2022). Trước đó, TP. Hội An cũng dừng sự kiện "Kết nối du lịch địa phương và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An năm 2022" vào sáng 1/1/2022.

Một số địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp, Đắk Lắk... cũng khẳng định không bắn pháo hoa trong Tết Nguyên đán.

>>> Mời độc giả xem thêm video TP.HCM hủy bắn pháo hoa mừng lễ 30/4 - 1/5: