Hà Nội bắn pháo hoa 1 điểm duy nhất đón Tết Nhâm Dần

Tối nay (2/1), UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại Đảo dừa (Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng). Số lượng đạn pháo hoa tầm cao 800 quả, pháo hoa tầm thấp 150 giàn. Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm Giao thừa Tết Nguyên đán. Nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa của các đơn vị doanh nghiệp.

Công viên Thống Nhất sẽ là điểm bắn pháo hoa duy nhất của Hà Nội đêm Giao thừa.

Thành phố cũng giao các cơ quan, đơn vị phối hợp chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức bắn pháo hoa đúng kịch bản, thời gian quy định. Đồng thời, tổ chức chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị trước, trong và sau khi bắn.

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và quận Hai Bà Trưng thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa, hiệp đồng với Công an thành phố chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Công an thành phố Hà Nội xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đàm bảo giao thông trong khu vực bắn pháo hoa; đảm bảo lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy tại khu vực bắn pháo hoa, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

Năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên thành phố Hà Nội chỉ thực hiện 1 điểm bắn pháo hoa. Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô đón Tết cổ truyền của dân tộc.