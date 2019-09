Bị tố quấy rối tình dục nhiều nữ sinh, chủ trung tâm tin học nói gì?

Anh Nguyễn Thanh T. - chủ Trung tâm tin học trên đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị tố có hành động sàm sỡ với học viên nữ. Trao đổi với PV, anh T. cho biết, ngày hôm qua (26/9) đã tường trình toàn bộ vụ việc với cơ quan Công an phường Dịch Vọng Hậu.

Anh T. cho hay: “Toàn bộ vụ việc tôi đã tường trình chi tiết hết tại công an rồi. Tôi không muốn chia sẻ gì, cũng không muốn thanh minh hay trả lời báo chí. Tất cả nhờ cơ quan công an giải quyết”.

Hôm nay (27/9) trung tâm này đã tháo biển.

Theo anh T., sự việc đăng tải lên mạng khiến cuộc sống, công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng nên không muốn đề cập gì thêm về vấn đề này.

Trước đó, bắt nguồn từ bài đăng trên một diễn đàn, chủ nhân câu chuyện cũng chính là nạn nhân đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nữ sinh này chia sẻ bị chủ Trung tâm tin học gần trường tên là N.T.T. quấy rối tình dục khi đến học.

Cụ thể, khi học một thầy một trò, nữ sinh này đã bị thầy T. sờ đùi, chạm vào người, hôn má khiến tinh thần cô hoảng loạn, sợ hãi và lập tức đứng lên đi về.

Ngay sau đó, bài đăng trên đã nhận được nhiều tương tác, phản hồi đến từ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhiều người tiết lộ, bản thân cũng từng là nạn nhân. Thậm chí còn xuất hiện phong trào #MetooAJC.

Dù chưa rõ thực hư vụ việc ra sao tuy nhiên thông tin đăng tải trên mạng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai ai cũng mong muốn nếu ai là nạn nhân nên ra công an trình báo đồng thời mong muốn công an vào cuộc xác minh làm rõ.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao.

Sáng ngày 27/9, trung tá Mạc Đình Thắng, Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan công an phường đang tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.

Đến thời điểm hiện tại có một người ra cơ quan công an trình báo là nạn nhân trong vụ việc trên. Tuy nhiên qua xác minh, nhận thấy chứng cứ yếu nên cơ quan công an vẫn đang thu thập tài liệu. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đề nghị nếu ai là nạn nhân trong vụ việc tương tự có thể đến cơ quan công an phường trình báo. Từ đó mới có cơ sở để xử lý hay không xử lý người bị tố cáo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

