Người đàn ông nước ngoài sàm sỡ trong thang máy xử thế nào?

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông nước ngoài có hành vi sàm sỡ cư dân trong thang máy chung cư Imperia Garden – Aden đã được Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội mời lên làm việc vào ngày 20/5. Trước đó, ngày 19/5, Ban Quản lý khu chung cư Imperia Garden-Aden đã nhận được phản ánh của cư dân về việc một khách thuê nhà người nước ngoài có hành vi không đúng mực, sàm sỡ cư dân trong thang máy. Ban Quản lý tòa nhà đã lập tức kiểm tra camera và ghi nhận lại dữ liệu, bước đầu xác định người đàn ông này hiện đang thuê phòng tại tòa tháp B, thang máy B08 chính là nơi xảy ra sự việc và thông báo sự việc lên lực lượng chức năng. Chung cư Imperia Garden – Aden nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.Đ

Đại diện Cơ quan công an thông tin ngày 20/5 đơn vị đã ký giấy triệu tập người đàn ông nước ngoài bị tố cáo lên làm việc, nhưng người đàn ông này nói say xỉn không nhớ những gì đã xảy ra. Do vụ việc có liên quan tới người nước ngoài, rất nhạy cảm nên khó giải quyết.



Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VPLS Tinh Thông Luật.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật - Đoàn luật sư TP HCM đã phân tích về hành vi và mức xử phạt đối với người đàn ông nước ngoài có hành vị sàm sỡ cư dân trong thang máy.

Theo luật sư Bình, đối với những trường hợp người nước ngoài có hành vi sàm sỡ công dân Việt Nam trong lãnh thổ Việt Nam tại Điểm C, Khoản 1, Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính trong đó cá nhân, tổ chức nước ngoài cũng là đối tượng điều chỉnh của luật này, cụ thể:

Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Hoặc nếu giả sử, họ vi phạm pháp luật hình sự thì Bộ luật hình sự hiện hành của Việt Nam ta cũng quy định như sau: Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam. Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó.

Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định, hoặc không có tập quán quốc tế, thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Đối với trường hợp người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức, hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc vẫn phải bị xử lý vi phạm hành chính.

Vị luật sư này cho biết thêm: “Với từng trường hợp mà xử lý hình sự hay hành chính. Chiếu theo Điều 146 Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi: Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Còn nếu nạn nhân trên 16 tuổi thì đối tượng này sẽ chỉ bị xử lý vi phạm hành chính”.