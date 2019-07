Hành khách thương gia sàm sỡ cô gái trẻ trên máy bay

Mới đây trên MXH, một nickname nữ đã đăng tải câu chuyện mình bị nam hành khách thuộc hạng ngồi thương gia sàm sỡ trên máy bay khiến CĐM chú ý.

Cụ thể, trên chuyến bay từ Hà Nội đi TP HCM vào chiều ngày 26/7, nam hành khách hạng thương gia có dấu hiệu say xỉn đã giở trò sàm sỡ cô gái trên máy bay. Đầu tiên, nữ hành khách trẻ tuổi đã cho biết, người đàn ông tiến lại gần mình, đầu tiên anh chàng chạm vào vai khiến cô giật mình và đó sờ xuống sườn và rồi tới mông.

Theo lời kể của cô gái cho biết: "Em vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì chú ấy đi qua. Bất ngờ em thấy chú ấy sờ vào vai em rồi lần dần xuống phía sườn. Quá hốt hoảng, phải mất vài giây em mới định thần và nói to: Chú làm cái gì đấy", nữ hành khách nói và cho biết thêm: Vị khách kia lúc đó trông có vẻ đã say rượu, vẫn cười và luôn mồm nói: "Chú có làm gì đâu".

"Rất may, ngay lúc đó, tiếp viên trưởng chuyến bay đã xuất hiện. Nhanh chóng nhận định tình hình. Tiếp viên trưởng hỏi vị khách kia là có phải đang say không và ông ta đã thừa nhận. Sau đó, chị trấn an em và cho biết sẽ báo cáo cơ trưởng chuyến bay về vụ việc". Cô gái bị sàm sỡ trên máy bay kể tiếp

Sau khi nắm được tình hình, cơ trưởng chuyến bay đã quyết định từ chối phục vụ nam hành khách say xỉn trên và an ninh sân bay và nhân viên phục vụ mặt đất cũng có mặt và yêu cầu vị này ra khỏi tàu bay.

Sau khi sự việc cô gái bị sàm sỡ trên máy bay được đăng tải, đa phần dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của người đàn ông trên và đưa ra những bình luận hết sức tức tối".

Nickname N.H.T: "Thành phần này lý ra không nên che mặt. Phải để bà con cùng biết còn cạch mặt hoặc mở cửa máy bay đạp thẳng xuống biển cho rộng đất".

Còn nickname Đ.A bình luận: "Nên có luật cấm người có nồng độ cồn cao lên máy bay rồi giở trò đồi lý do tại rượu say thì quê tớ đây. Không phải che mặt và nên cấm bay vĩnh viễn".

Hiện sự việc được đăng tải rộng rãi trên MXH và tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ CĐM.