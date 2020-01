Bị kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ tung cước tấn công cảnh sát giao thông

Ngày 17/1, đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết Công an huyện Hồng Dân đã khởi tố bị can đối với 4 người về tội Chống người thi hành công vụ là Trần Văn Lâm (34 tuổi), Trần Thị Hồng Sương (37 tuổi), Phan Lệ Thanh (40 tuổi, vợ Lâm, cùng ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Văn Thức (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân).

Thức và Sương tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào chiều 13/1, tổ công tác của CSGT Công an huyện Hồng Dân tuần tra, kiểm soát tại xã Vĩnh Lộc A đã phát hiện 2 người chạy 2 xe máy có biểu hiện say xỉn.

Sau khi kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Lâm có 1,100 miligam/lít khí thở và Sương là 0,471 miligam/lít khí thở.

Khi bị lập biên bản vi phạm hành chính, Lâm không hợp tác và đạp ngã mô tô của cảnh sát làm một người bị thương.

Còn Sương, Thức và vợ Lâm thì chửi bới, tung cước tấn công làm 2 cán bộ CSGT khác bị thương.