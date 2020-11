Bị đề nghị truy tố, ông Chung được hưởng tình tiết giảm nhẹ gì?

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Đức Chung nhiều lần được khen thưởng do có thành tích xuất sắc, được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, có tiền sử bị bệnh ung thư. Do đó, ông Chung được xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Bệnh ung thư, nhiều thành tích xuất sắc, ông Chung được đề nghị xem xét giảm nhẹ



Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố các bị can gồm: Nguyễn Đức Chung (SN 1967, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội); Phạm Quang Dũng (SN 1983, nguyên cán bộ Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an); Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, chuyên viên Phòng Thư ký biên tập; Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội), đối tượng có 1 tiền sự "Cướp giật tài sản" vào năm 2001; Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Dư luận đặt câu hỏi, ông Chung sẽ được hưởng những tình tiết giảm nhẹ gì?

Kết luận điều tra nêu rõ, ông Nguyễn Đức Chung do bản thân liên quan vụ án Công ty Nhật Cường nên đã chủ động đặt vấn đề và được bị can Phạm Quang Dũng 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” liên quan vụ án Công ty Nhật Cường. Kết quả điều tra xác định, bị can Dũng đã 2 lần chuyển cho bị can Nguyễn Đức Chung 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”.

Hành vi của ông Chung đã phạm tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại khoản 3, điều 337, BLHS, với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Cơ quan điều tra cho biết, quá trình điều tra, ông Chung đã thừa nhận, khai báo rõ hành vi phạm tội của bản thân. Trong thời gian công tác nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, đặc biệt được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, có tiền sử bị bệnh ung thư. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong quá trình truy tố xét xử.

Cựu cán bộ công an được đề nghị xem xét giảm nhẹ do thành khẩn, tự thú

Đối với hành vi của bị can Phạm Quang Dũng - nguyên cán bộ Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, kết luận điều tra nêu rõ, là cán bộ thuộc Phòng 8 Cục Cảnh sát kinh tế, được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường . Trong quá trình này đã chiếm đoạt các tài liệu của Cục Cảnh sát kinh tế (tài liệu vụ án Công ty Nhật Cường), trong đó có 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước; 3 lần cung cấp tài liệu cho bị can Nguyễn Đức Chung, trong đó 2 lần cung cấp 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật".

Hành vi của bị can Dũng đã đã phạm tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại khoản 3, điều 337, BLHS. Quá trình điều tra, bị can Dũng thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và những người có liên quan. Đặc biệt, trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị can Dũng đã tự thú.

Ngoài ra, gia đình bị can có công với cách mạng, bản thân bị can là người có thành tích xuất sắc trong công tác. Do đó bị can được đề nghị xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trong quá trình truy tố, xét xử.

Ba bị cáo Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng

Hai thuộc cấp của ông Chung có được hưởng tình tiết giảm nhẹ?

Bị can Nguyễn Hoàng Trung đã 1 lần nhận 3 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật" từ bị can Nguyễn Đức Chung và chuyển tiếp cho bị can Nguyễn Anh Ngọc in ra giấy đưa lại cho mình để chuyển cho bị can Nguyễn Đức Chung vào ngày 10/6/2020; cùng bị can Nguyễn Anh Ngọc chỉnh sửa, cắt phần chữ ký trang cuối tài liệu bí mật nhà nước độ "Mật" nêu trên vào ngày 25/6/2020.

Do đó, hành vi của bị can Trung đã đã phạm tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại khoản 1, điều 337, BLHS. Quá trình điều tra, bị can Trung đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bởi vậy, cơ quan điều tra cũng đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm s, khoản 1, điều 51, Bộ luật hình sự trong quá trình truy tố, xét xử.

Đối với bị can Nguyễn Anh Ngọc, kết luận điều tra nêu rõ, bị can đã 1 lần nhận 3 tài liệu thông qua ứng dụng "Viber" là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật" từ bị can Nguyễn Hoàng Trung để in ra giấy đưa lại cho bị can Trung chuyển cho bị can Nguyễn Đức Chung; cùng bị can Nguyễn Hoàng Trung chỉnh sửa, cắt phần chữ ký trang cuối tài liệu bí mật nhà nước độ "Mật" nêu trên vào ngày 25/6/2020. Hành vi của bị can Ngọc đã đã phạm tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại khoản 1, điều 337, BLHS. Bị can Ngọc thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, bản thân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Do đó, bị can được đề nghị xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tại điểm s, điểm v, điều 51, Bộ luật hình sự.

Điều 337. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước 1. Người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa. 3. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; c) Phạm tội 02 lần trở lên; d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

