Phát hiện 2 thanh niên tử vong dưới suối bên cạnh chiếc xe máy

Theo thông tin ban đầu, vụ phát hiện 2 thanh niên tử vong dưới suối xảy ra vào sáng ngày 23/11. Vào thời điểm trên, một số người dân tá hỏa phát hiện 2 thanh niên tử vong bên cạnh xe máy BKS: 88B1 – 127.08 dưới suối Nhội, đoạn qua cầu Tre, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, 2 nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm, cùng xe máy bị chìm trong nước. Theo nhận định của người dân, đây là khu vực cầu thiếu lan can bảo vệ, có thể 2 người này đi qua đây từ đêm qua (22/11). Nơi đây cũng không có ảnh đèn do trời tối lại bất cẩn nên không may bị ngã xuống nước dẫn đến vụ việc đau lòng. Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện vụ phát hiện 2 thanh niên tử vong dưới suối đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Phát hiện 2 thi thể dưới cống nước. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

