Thái Bình: Công ty kinh doanh gas điêu đứng vì bị chơi xấu

Công ty Hưng Long chặn xe, đánh người...



Theo phản ánh của bà Trần Thị Kim Tân, Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Liên Quảng Thành (công ty Liên Quảng Thành, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), từ ngày 25/8- 29/9/2020, một nhóm đối tượng của Công ty TNHH Hưng Long (trụ sở tại cụm công nghiệp Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình) đã nhiều lần dùng ô tô chặn xe của công ty Liên Quảng Thành, thậm chí, các đối tượng còn hung hãn hành hung dã man lái xe...

Bà Tân bức xúc: “Sự việc đã diễn ra nhiều tháng nay và công ty kêu cứu khắp nơi nhưng xe vẫn bị giam giữ trái luật”.

Bà Tân (Cty Liên Quảng Thành) điêu đứng vì Cty Hưng Long vô lối chặn xe, đánh người... làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.

Bà Tân kể: “Lúc 3h40 ngày 25/8/2020, xe của công ty khi đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) thì bị xe của nhóm ông Chu Văn Long (Giám đốc công ty Hưng Long) chặn lại.



Sau khi chặn xe, ông Long đã hành hung 3 nhân viên của công ty Liên Quảng Thành khiến một người phải nhập viện cấp cứu.

Theo bà Tân, sự việc này xảy ra nhiều lần và công ty có báo công an. Nhiều lần công an đến hiện trường nhưng ông Long vẫn bất chấp pháp luật có những hành xử kiểu côn đồ. Cụ thể, lúc 6h ngày 29/9, khi xe của công ty Liên Quảng Thành đang đi qua xã Quỳnh Hương (huyện Quỳnh Phụ) thì ông Long lại dẫn theo một nhóm người tiếp tục thực hiện hành vi chặn xe.

Sau đó, dù công an có mặt can thiệp buộc ông Long phải cho xe của Liên Quảng Thành tiếp tục di chuyển nhưng đến 12h cùng ngày, nhóm đối tượng lại tiếp tục chặn xe của Liên Quảng Thành trên địa bàn xã Quỳnh Hải. Thậm chí, nhóm này còn dùng 2 ô tô đỗ chặn đầu, chặn đuôi để xe không thể di chuyển. Không còn cách nào khác, bà Tân tiếp tục “kêu cứu” lên cơ quan công an.

Bà Tân nói: Khoảng 6h54 ngày 28/10, công an huyện Quỳnh Phụ thông báo cho công ty Liên Quảng Thành đến để giải phóng chiếc xe. Tuy nhiên, khi xe vừa di chuyển được vài trăm mét, nhóm người của ông Chu Văn Long lại tiếp tục chặn và ép vào một cây xăng gần đó rồi tiếp tục “giam giữ” đến tận ngày (22/11).

Trước sự việc ông Long và công ty Hưng Long ngang nhiên trà đạp lên luật pháp, tự ý chặn xe công ty Liên Quảng Thành, thậm chí còn đánh tài xế… nhưng cơ quan công quyền lại “bó tay” khiến bà Tân lấy làm lạ. Bà cho biết: “Hành vi của nhóm người (nghi thuộc công ty Hưng Long) là trắng trợn, công khai nhưng công an huyện Quỳnh Phụ, công an tỉnh Thái Bình đã không có động thái cương quyết nào trước đơn kêu cứu của công ty Liên Quảng Thành…

Đã gần 2 tháng trôi qua, chiếc ô tô chở vỏ bình gas của công ty Liên Quảng Thành vẫn bị 2 ô tô của công ty Hưng Long “giam giữ” tại huyện Quỳnh Phụ”.

Bà Tân bức xúc: “Chúng tôi không có xe để chở hàng. Xe và vỏ bình gas bị giam trái phép, công nhân sợ hãi bỏ việc, uy tín công ty bị ảnh hưởng khiến chúng tôi bị thiệt hại nghiêm trọng. Chúng tôi nhiều lần kêu cứu đến công an huyện Quỳnh Phụ và công an tỉnh nhưng vô vọng”.

Công ty Hưng Long nói gì?

Trao đổi với PV Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Long – Giám đốc công ty Hưng Long) cho biết, bà được ông Long ủy quyền làm việc với báo chí.

Theo bà Hiền, sở dĩ công ty Hưng long cho người chặn xe ô tô của công ty Liên Quảng Thành là để bảo vệ tài sản vì trên xe chở vỏ gas của công ty Hưng Long do Cty Liên Quảng Thành chiếm giữ trái phép.

“Công ty Liên Quảng Thành chiếm giữ hàng ngàn vỏ bình gas của công ty Hưng Long nhưng không đồng ý bán lại cho chúng tôi với giá 160.000 đồng/bình. Do thị phần công ty Hưng Long lớn hơn công ty Liên Quảng Thành nên Hưng Long không có đủ vỏ bình để đổi cho Liên Quảng Thành. Việc công ty Liên Quảng Thành chở bình đi tỉnh khác có nguy cơ khiến công ty Hưng Long bị thất thoát vỏ bình” - bà Hiền lý giải hành động chặn xe của chồng mình với công ty Liên Quảng Thành.

Cty Hưng Long chặn xe Cty Liên Quảng Thành ngay trước mặt CA.

Bà Hiền cho biết thêm: “Chúng tôi đã báo công an huyện, công an tỉnh nhưng họ không giải quyết nên chúng tôi phải tự chặn xe để bảo vệ tài sản”?!



Với “cái lý” này lãnh đạo công ty Hưng Long ngang nhiên, tự ý cho mình quyền chặn xe của doanh nghiệp khác, thậm chí hành hung nhân viên của công ty Liên Quảng Thành.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trừ trường hợp phát hiện sai phạm nghiêm trọng, khẩn cấp người dân mới được ngăn chặn hành vi vi phạm rồi báo cơ quan chức năng.

Theo bà Tân (Giám đốc công ty Liên Quảng Thành) thì các trường hợp chặn xe nhiều lần ở trên, ngay cả khi có mặt lực lượng chức năng của công ty Hưng Long cần phải bị xử lý nghiêm để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Về việc Cty Hưng Long muốn mua lại vỏ bình với giá 160.000 đồng/bình, bà Tân cho biết: “Chúng tôi nhiều lần đề nghị Hưng Long mang vỏ bình khác đến đổi nhưng họ không đồng ý. Chúng tôi không thể bán vỏ bình vì theo quy định hiện hành là cấm mua bán. Hơn nữa, giá vỏ bình gas chúng tôi mua vào là 200.000 đồng/cái. Cứ 1 vỏ bình có tên Hưng Long thì chúng tôi phải đổi bằng 1 vỏ bình khác thế nên không thể nói đây là tài sản của Hưng Long”.

Sau khi xem xét hồ sơ của các bên, cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình khẳng định, toàn bộ số vỏ chai (vỏ bình gas – PV) công ty Liên Quảng Thành đang quản lý mang nhãn hiệu mà doanh nghiệp này phân phối đảm bảo nguồn gốc xuất xứ vì có ký kết hợp đồng đại lý mua bán, phân phối, kinh doanh, tiêu thụ; Các chai mang nhãn hiệu Hưng Long, Việt Xô Gas, Bông lúa vàng, Phú Hoàng An mà công ty Liên Quảng Thành không phân phối nhưng vẫn có sự trao đổi chai LPG giữa các đơn vị với nhau từ lâu. ‘Công ty Liên Quảng Thành không chiếm giữ vỏ chai của các đơn vị khác’, nội dung thông báo kết luận số 01/TB-KLKT ngày 26/6/2020 của Đội QLTT số 6, tỉnh Thái Bình nêu rõ.

Theo như kết luận trên thì công ty Liên Quảng Thành không chiếm giữ vỏ bình của công ty Hưng Long. Vậy hành vi tự ý chặn xe, giam giữ tài sản công ty Liên Quảng Thành của công ty Hưng Long là vô lý, bất chấp các quy định pháp luật . Bà Tân đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, làm rõ các sai phạm để xử lý nghiêm minh.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.