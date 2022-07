Bé gái bị nhân tình của mẹ hiếp dâm ở Quảng Ninh: "Tội ác không thể dung thứ"

Người mẹ đã liên tục cầu xin luật sư không tố cáo việc nhân tình hiếp dâm con gái nhưng tất cả vì bảo vệ cháu bé, luật sư Lê Hồng Hiển đã lên tiếng.

“Yêu râu xanh” sa lưới

Ngày 6/7, luật sư Lê Hồng Hiển cùng các cộng sự của mình là luật sư Chu Út Quỳnh, luật sư Nguyễn Thanh Phương đồng loạt báo tin vui với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về việc đối tượng Nguyễn Văn H – gã đàn ông bị chính các luật sư đứng ra tố giác tội hiếp dâm trẻ em tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Đây là kết quả mà các luật sư cũng như bố đẻ của cháu bé chờ đợi suốt nhiều tháng đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích cho nạn nhân.

Luật sư Lê Hồng Hiển kể lại câu chuyện phía sau đơn tố giác "yêu râu xanh".

Mở đầu câu chuyện với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về phía sau lá đơn tố giác tội phạm của mình, luật sư Lê Hồng Hiển đã phải nghẹn lời vì “đây là tội ác không thể dung thứ!”. Bởi lẽ, điều mà luật sư Hiển đặt niềm tin bấy lâu nay “Thứ duy nhất miễn phí trên cuộc đời này là bát cơm của người mẹ cho đứa con của mình… ý rằng, tình mẹ dành cho con cái là lớn lao và thiêng nhất trong cuộc đời” đã bị chính người mẹ của cháu bé dập tắt khi bỏ qua nỗi đau thể xác, tinh thần của con gái mình mà đi xin tha tội cho nhân tình – kẻ 20 lần thực hiện hành vi hiếp dâm, giao cấu tình dục với đứa con gái bé bỏng từ năm 9 tuổi.

Luật sư Hiển cho biết, khoảng năm 2019, Trần Thị Thanh T (SN 1983) có quen với Nguyễn Văn H (SN 1977). Hai người đều trải qua một lần ly hôn, trong khi đó, T đang nuôi cháu Nguyễn Thị G. M. (SN 2011). Từ khi yêu nhau, H thường xuyên qua lại nhà, ăn và ngủ cùng 2 mẹ con. Nguyễn Văn H được T và gia đình nhận xét là hiền lành, biết điều và đặc biệt rất yêu chiều cháu M. Nhiều lần vì bận việc, T đã nhờ người tình đưa đón cháu M đi học.

Vào đầu tháng 3/2022, trong một lần cầm điện thoại của người tình, T phát hiện clip ghi cảnh quan hệ tình dục của H. Lúc này, T nhận ra người trong video chính là H đã quan hệ tình dục với con gái mình.

“Qua khai thác, H đã thừa nhận toàn bộ sự việc và viết đơn tường trình lại tường tận hành vi bỉ ổi của mình với cháu M”, luật sư Hiển nói và cho PV Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp cận với những bản tường trình nhiều trang giấy mà H thuật lại chi tiết về hành vi quan hệ tình dục với cháu bé đến rợn người.

Hình ảnh H và T đăng trên Zalo cá nhân của H.

Thuật lại lời chia sẻ của cháu M, luật sư Hiển cho biết, H đã cưỡng ép cháu quan hệ tình dục khoảng 20 lần. Sau mỗi lần như vậy, H lại dọa nạt, bắt cháu M không được kể với ai. Thậm chí, trong khi mẹ đang rửa bát, giặt đồ, H cũng tranh thủ sàm sỡ, dâm ô hoặc giao cấu với cháu. Đắng cay hơn, khi T phát hiện tội ác của H đối với con gái của mình, thay vì lập tức tố giác tội phạm thì T lại để H viết giấy “hứa hẹn” số tiền đền bù về việc bé gái có mất hay không mất trinh sau nhiều lần H tấn công tình dục.

Tất cả vì bảo vệ trẻ em

Luật sư Lê Hồng Hiển kể: “T – mẹ của cháu bé từng khóc nấc qua điện thoại, kể về việc người tình nhiều năm hiếp dâm cô con gái nhỏ của mình, khi cháu chưa đầy 9 tuổi. Ban đầu, T tha thiết muốn mời tôi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu M. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, tôi cùng 2 nhân viên của Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự đã di chuyển từ Hà Nội về TP Hạ Long, Quảng Ninh ngay trong đêm”.

Tuy nhiên, những tưởng T sẽ hối thúc để sớm đưa H ra xử lý trước pháp luật, nhưng không, sự việc lại rẽ sang hướng mà các luật sư chưa từng ngờ tới đó là việc T tha thiết xin luật sư bỏ qua cho H.

“Chỉ vài ngày sau khi ký đơn mời luật sư, T liên tục gọi điện cho tôi khóc lóc. Lần này T không khóc cho con gái mà khóc cho người tình của mình: “Anh ơi em xin anh bỏ qua cho anh ấy… Anh ấy mà phải vào tù thì chắc không sống nổi 1 năm… Anh cho anh ấy một con đường làm lại cuộc đời… Anh ấy mà vào tù thì em chết mất anh ơi”, luật sư Lê Hồng Hiển nói và cho biết bản thân đã cực sốc vì đó lại là những lời thốt ra từ chính người mẹ của cháu bé bị xâm hại tình dục suốt nhiều năm qua.

Tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của H.

Mặc dù luật sư Lê Hồng Hiển đã nhiều lần phân tích cho T hiểu rằng đây là một tội ác nghiêm trọng, cần phải bị trừng trị đích đáng. Hơn hết, cháu M cần được đòi lại công bằng cho những đau đớn mà cháu phải gánh chịu. Tuy nhiên, không những liên tục xin xỏ cho H, T còn cùng tình nhân lên tận Hà Nội để xin luật sư không tố cáo sự việc.

“Là một công dân, đặc biệt lại là một luật sư với trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ, hơn hết là trẻ em, tôi quyết định một việc mà tôi chưa từng làm, đó là trình báo, tố giác Nguyễn Văn H. ra Công an tỉnh Quảng Ninh và đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn H. về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, luật sư Hiển nói và kêu gọi Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam hãy vào cuộc để bảo vệ cháu M vì hiện nay cháu M đã không còn được an toàn trong chính ngôi nhà của mình.

Lý giải vì sao tiếp cận các tài liệu, video liên quan đến bé gái từ tháng 3/2022 nhưng phải 2 tháng sau mới đưa vụ việc ra ánh sáng?, luật sư Lê Hồng Hiển bày tỏ: “Tôi đã làm một việc mà trước nay tôi chắc chắn là gần như chưa một luật sư nào làm, đó là đi ngược lại lời thân chủ. Đương nhiên, đứng từ khía cạnh luật sư – khách hàng mà nói, điều này không dễ để đánh giá đúng – sai. Chính bởi vậy, cá nhân tôi, một luật sư luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu vô cùng trăn trở. Và, đó cũng là lý do mà sau 2 tháng ròng, tôi mới đưa ra quyết định tố giác Nguyễn Văn H ra cơ quan công an”.

“Tôi khuyên mẹ cháu, người mà cháu trông cậy và tin tưởng nhất hãy làm mọi cách bảo vệ quyền lợi cho M. Chưa kể, nếu sự việc rơi vào im lặng, liệu rằng tương lai cháu M sẽ ra sao khi lớn lên, cháu phải đau đớn chịu đựng quá khứ, còn kẻ gây ra tội lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, T không những không đồng tình, còn liên tục khóc lóc xin cho H”, luật sư Hiển chia sẻ và khẳng định bản thân và hãng luật đã làm đúng và đang làm rất tốt khi đưa toàn bộ sự việc ra cơ quan điều tra bởi lẽ “Trước khi đưa vụ việc ra ánh sáng, hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự đã bàn bạc, suy nghĩ rất kỹ và quyết định tố cáo để bảo vệ cháu bé là cao nhất và đó cũng là bảo vệ khách hàng. Điều này không đi ngược lại với tôn chỉ, mục đích của hãng luật suốt 10 năm qua”.